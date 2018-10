Per Piazza Affari quinta settimana in rosso Effetto Amazon sul Nasdaq

ScioPero - a Torino in piazza anche le maestre precarie : anche Torino è scesa in piazza per lo Sciopero nazionale dei settori trasporti, scuola e sanità. Circa duecento persone si sono date appuntamento davanti alla stazione di Porta Nuova da dove è partita ...

Piazza Affari : calo Per Tod's : Rosso per l' azienda di calzature di lusso , che sta segnando un calo dell'1,90%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Tod's rispetto all'...

Piazza Affari : giornata depressa Per BPer : Pressione sull' istituto di credito emiliano , che tratta con una perdita dell'1,95%. La tendenza ad una settimana di BPER è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe ...

Apertura in calo Per Piazza Affari - -0 - 5% - - attesa per S&P : Milano, 26 ott., askanews, - Apertura in calo per Piazza Affari, con l'indice principale Ftse Mib che perde ai primi scambi lo 0,5% a 18.722 punti dopo il rimbalzo di ieri. C'è attesa per la decisione,...

Moto3 - GP Australia 2018 : risultati e classifiche prove libere. Canet il più veloce - Martin in seconda piazza - Bezzecchi è quarto. Le PL1 ritardate di due ore Per olio in pista : Lo spagnolo Aron Canet è il migliore di questa prima giornata di prove libere del GP d’Australia, terzultima prova del Mondiale 2018 di Moto3. L’iberico della Honda (Estrella Galicia 0,0) ha siglato il crono di 1’37″285 precedendo il leader del campionato Jorge Martin (Honda – Del Conca Gresini Moto3), a 0″111, e la KTM (Bester Capital Dubai) di un altro centauro spagnolo, ovvero di Marcos Ramirez, distanziato ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Milton 2018 : spettacolare seconda piazza in qualifica Per l’Italia al femminile dell’inseguimento - male gli uomini : Iniziata, come di consueto con l’antipasto che prevedeva le qualifiche degli inseguimenti a squadre sia maschili che femminili, la seconda tappa della nuova Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: ci si è spostati verso il Nordamerica, precisamente a Milton, in Canada. Italia al femminile che si esalta, nonostante l’assenza di Letizia Paternoster, la stella della squadra. Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Silvia Valsecchi e Simona ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e l'attesa Per Standard & Poor's (26 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI vivrà una giornata di attesa per la decisione di S&P. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 03:32:00 GMT)

Silvia Provvedi Perdona Fabrizio Corona? La risposta che spiazza al Gf Vip : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, pace al Grande Fratello Vip? Silvia Provvedi perdona Fabrizio Corona al Gf Vip 2018? Ha detto una frase che ha spiazzato. Se fino a qualche giorno fa, sembrava realmente intenzionata a mettere una pietra sul suo passato, ora potrebbe cambiare idea sul suo ex fidanzato. Nel caso dovesse chiederle scusa. […] L'articolo Silvia Provvedi perdona Fabrizio Corona? La risposta che spiazza al Gf Vip proviene da ...

Piazza Affari maglia rosa con le banche. Attesa Per Draghi : Le Borse europee resistono al panic selling e tentano un recupero, anche se con qualche incertezza. Aiuta anche il tono positivo dei future sugli indici Usa. Piazza Affari ha preso con...

L'ex Fea tornerà a prendere vita. Nuova piazza Per eventi - concerti - spettacoli e cinema : "Ci piace molto questa rinascita che abbiamo fortemente sollecitato " così il vicesindaco Antonio Blasioli - La riviera avrà una Nuova piazza per eventi, concerti, spettacoli, cinema e la passeggiata ...

Napoli - flop della banda del buco : scoPerto il foro d'accesso a piazza Carità : Un colpo della banda del buco è stato sventato questa mattina in piazza Carità. I rapinatori, sfruttando vecchi cunicoli connessi alle fogne, erano arrivati a un locale in disuso...

Piazza Affari Perde quota con banche e spread oltre 320. Corre Saipem : Indici europei positivi dopo i minimi da due anni toccati ieri. Occhi puntati sulle trimestrali. Milano, dopo una prima parte di seduta in calo, si accoda alle controparti. Bene i titoli del lusso, crollano i semiconduttori. spread risale sopra i 320 punti base. Euro sotto 1,14 dollari...

Bulgari Hotel Roma - tra due anni a piazza Augusto ImPeratore : Roma, 24 ott., askanews, - Bulgari aprirà il suo secondo Hotel in Italia a Roma. Non c'è ancora l'ufficialità, ma il sito www.gugsto.it è in grado di confermare le indiscrezioni che circolano ormai da ...

Piazza Affari : seduta molto difficile Per Aeroporto di Bologna : Pressione sull' Aeroporto situato nel cuore della food valley emiliana , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,07%. Lo scenario su base settimanale di Aeroporto di Bologna rileva un ...