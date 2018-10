Per le imprese difficile da trovare 1 profilo professionale su 3

'Formazione - il bagaglio Per le imprese' : imprenditori e manager a confronto : imprenditori e manager delle aziende di Fondimpresa in Campania a confronto nella sede di Carpisa, all'Interporto di Nola: è l'evento 'Formazione, il bagaglio giusto per le imprese', organizzato dall'...

Public Procurement Forum Per le piccole e medie imprese : Parigi, 25 ott. (Labitalia) - In programma domani presso la sede dell'Ocse a Parigi un Forum dedic[...]

Eurasia : Forum economico di Verona - cooPerazione tra imprese non sia frenata dalla politica : ... a causa dell'estensione delle sanzioni, che evidenziando anche una certa difficoltà dell'Europa nel produrre una politica estera comune nei confronti di Mosca. Ad aprire il Forum a Verona questa ...

Difesa : Talò - Mae - - cyberdifesa è anche opportunità Per nostre imprese : Roma, 25 ott 18:15 - , Agenzia Nova, - Intervenendo al convegno "Conflitti e alleanze nello spazio cibernetico", promosso dall'Istituto per gli studi di politica internazionale... , Rin,

Lombardia : Rolfi - 3 - 5mln euro a imprese agricole Per sostenibilità : Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Nell'ambito del programma di sviluppo rurale, la Regione Lombardia ha destinato 3,5 milioni di euro a 419 aziende agricole lombarde per investimenti di carattere agro climatico ambientale. Le risorse saranno distribuite grazie alla 'Misura 10 - sottomisura 10.1' e la gr

Draghi : incertezza sull'Italia - ma fiducioso in un accordo. Saliti i tassi Per famiglie e imprese : Rispettare le regole e cercare il dialogo. Lo dice il presidente della Bce, Mario Draghi, parlando della manovra italiana. «Sono fiducioso che si troverà un accordo», ha detto...

Draghi : fiducioso che sulla manovra italiana ci sarà un accordo - saliti i tassi Per famiglie e imprese : Rispettare le regole e cercare il dialogo. Lo dice il presidente della Bce, Mario Draghi, parlando della manovra italiana. 'Sono fiducioso che si troverà un accordo', ha detto il numero uno dell'...

La classifica delle imprese italiane Per fatturato : Secondo uno studio di Mediobanca a primeggiare è Enel, seguita da Eni e Gse. Tra le prime cinque anche Fca Italy e Tim

Conte : 'Italia in buona salute - governo farà sua parte Per imprese' : "L'Italia è un Paese che gode di buona salute, i fondamenti della nostra economia sono solidi". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte commentando la sua visita in Russia, dove ha incontrato degli imprenditori italiani che "portano in alto il made in Italy nel ...

Napoli - cantiere chiuso al Plebiscito e oPerai a casa : la rivolta delle imprese : Bloccato il cantiere del metrò di piazza del Plebiscito. Ieri mattina il Comune ha comunicato alle ditta esecutrice Ansaldo Sts la «sospensione a medio termine...

Maltempo Emilia Romagna : via libera ai contributi Per i danni alle imprese nel 2016-2017 : Via libera alle richieste di contributo per i danni alle attività economiche e produttive dell’Emilia-Romagna causati dagli episodi di Maltempo per i quali – tra febbraio 2016 e dicembre 2017 – è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Entro il prossimo 24 novembre, 162 imprese potranno presentare domanda per ottenere gli indennizzi. A disposizione ci sono oltre 4 milioni 100 mila euro per le aziende che, dopo gli ...

Turrà - Federlavoro - : politiche attive e incentivi alle imprese Per il rilancio dell'occupazione : All'incontro parteciperanno Nicola Maria Frangi , Consigliere Delegato Commissione Lavoro Odcec Milano,; Roberto Cunsolo, Tesoriere e consigliere delegato Economia efiscalità del lavoro del Consiglio ...

Conte : piccole imprese russe non devono soffrire Per sanzioni Ue : Bruxelles, 18 ott., askanews, - Sulle sanzioni europee alla Russia legate alla situazione in Ucraina, 'le posizioni dell'Italia non sono cambiate: le sanzioni sono un mezzo e non il fine. Le sanzioni ...

Nuovi fondi Per Genova negli emendamenti : 300 milioni e aiuti alle imprese : Quasi 300 milioni (spalmati su un quadriennio) per il porto e l’autotrasporto. Indennizzi (sul modello degli sfollati) per le aziende che dovranno traslocare dall’area di cantiere del nuovo ponte. E poi le attese novità sulla cassa integrazione in deroga per le aziende della Valpolcevera e sulla “zona franca urbana”. --Ci sono ancora molte cose da inserire nel decreto Genova e il governo, insieme ai relatori di maggioranza, ci ha lavorato sino a ...