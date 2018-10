Pensioni | su Q100 nuove critiche dall' Inps | ' Più che riscrivere serve scrivere la

Pensioni flessibili 2019 - conferme dal Governo sul piano a due finestre per la Q100 : La riforma delle Pensioni anticipate tramite la quota 100 sembra destinata a giocarsi sui dettagli, dopo che l'esecutivo ha comunque confermato l'avvio del provvedimento all'interno della legge di bilancio 2019 assieme al reddito di cittadinanza. Gli ultimi aggiornamenti in merito alla questione riguardano però le modalita' di accesso all'Inps [VIDEO] ed in particolare il dettaglio delle finestre di maturazione. L'opzione di quiescenza ...

Pensioni anticipate e Q100 : i dettagli sull'uscita dai 62+38 e sulle 4 finestre : Con l'invio da parte del Governo della bozza riguardante la legge di Bilancio 2019 all'Unione Europea diventa più chiaro il quadro dell'intervento di flessibilita' previdenziale in corso di preparazione. La [VIDEO] quota 100 [VIDEO] si conferma la misura scelta dall'Esecutivo [VIDEO] per cominciare a superare la legge Fornero; un provvedimento sul quale emergono nuovi dettagli, in vista dell'avvio della discussione parlamentare. A risultare di ...

Pensioni e LdB 2019 : verso Q100 - ma ci sono oltre 750mila in quiescenza da 40 anni : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 10 ottobre 2018 vedono moltiplicarsi le dichiarazioni espresse nel dibattito pubblico e politico riguardanti la prossima legge di bilancio 2019. Dal Governo si esprime attenzione per la situazione dello spread e per i mercati, pur confermando le iniziative di flessibilita' previdenziale e la quota 100 [VIDEO] all'interno della Manovra. Una posizione che però viene criticata dai tecnici e dall'opposizione, ...

Pensioni e LdB2019 - Salvini : con Q100 in Manovra 'non ci sarà quota 41' : I nuovi aggiornamenti sulle Pensioni vedono arrivare la conferma dal Vice Premier Salvini sull'esclusione della quota 41 per i lavoratori precoci [VIDEO] dalla legge di bilancio 2019, con il rinvio al prosieguo della legislatura. Nel frattempo dall'opposizione arrivano dure critiche al riguardo, mentre i sindacati preparano la mobilitazione. Infine, dai Comitati si esprime preoccupazione in merito all'emergere di un possibile vincolo rispetto ai ...

Pensioni e LdB 2019 : si discutono ancora Q100-41 - galera per chi truffa : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 5 ottobre 2018 vedono emergere nuove dichiarazioni dal Governo, in particolare sulla quota 41 e sul reddito di cittadinanza [VIDEO]. Dall'opposizione si torna invece sulla quota 100 e sugli altri provvedimenti promessi in Manovra, mentre si esprime preoccupazione rispetto all'effettiva percorribilita' con gli stanziamenti annunciati. Infine, dai Comitati si esprime scetticismo rispetto agli annunci ...

Pensioni - Q100 e reddito di cittadinanza sperimentali nel 2019 : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 4 ottobre 2018 vedono arrivare nuove correzioni riguardanti il deficit nel 2020/21, pur confermando l'avvio della flessibilita' previdenziale tramite la quota 100 [VIDEO] e del reddito di cittadinanza. Queste due misure potrebbero però partire nel 2019 solo in forma sperimentale, così da non dover pesare sui conti negli anni successivi quando sara' discussa la relativa proroga. Nel frattempo da ...

Pensioni e Manovra 2019 : su Q100 allarme sanità - prioritari i tagli agli assegni d'oro : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 3 ottobre 2018 vedono emergere le preoccupazioni dei sindacati del settore sanitario in merito all'esodo dei medici che si realizzerebbe con l'avvio della quota 100 [VIDEO]. Nel frattempo dalla Camera i Deputati del M5S continuano a indicare come prioritario il taglio agli assegni d'oro mentre dal Ministro dell'Economia Giovanni Tria emergono dettagli in merito al funzionamento delle nuove clausole di ...

Pensioni e LdB 2019 : si studia la Q100 - ma per Fornero ha 'finalità elettorali' : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 1 ottobre 2018 vedono prore le discussioni sulla nuova pensione anticipata tramite quota 100 [VIDEO] e sui vincoli di accesso alla misura. Nel frattempo l'ex Ministro del Lavoro Elsa Fornero torna a criticare la riforma previdenziale, parlando di fini elettorali, mentre il Vice Premier Di Maio attacca l'opposizione ed i media accusandoli di terrorismo mediatico. Infine, dal Cods si esprime nuovamente ...

Pensioni e LdB2019 : Di Maio su opzione donna - Q100 e precoci : I nuovi aggiornamenti sul comparto previdenziale vedono arrivare importanti novita' dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che ha commentato assieme ad alcuni lavoratori i nuovi provvedimenti previsti all'interno della legge di bilancio citando l'opzione donna, la quota 100 e le nuove misure [VIDEO] in preparazione per i lavoratori precoci come la quota 41 nel corso del 2019. Nel frattempo anche dalla Camera il M5S ribadisce l'importanza dei ...

Pensioni e LdB 2019 - attesa su età per Q100 - la preoccupazione di Boeri : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 29 settembre 2019 vedono crescere l'attesa sui parametri di accesso alla quiescenza tramite la nuova quota 100 [VIDEO]. Nel frattempo dal Presidente dell'Inps arrivano commenti critici in merito alle scelte del Governo, definite come pericolose e inique. Mentre dai Comitati si sottolinea la preoccupazione per la mancanza di interventi in favore delle donne e per l'assenza di novita' generalizzate per la ...

Pensioni e Manovra 2019 : accordo su deficit al 2 - 4% - in 400mila con Q100 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 settembre 2018 vedono arrivare l'accordo della maggioranza in merito al rapporto tra deficit e pil (fissato al 2,4%), un passaggio fondamentale per capire quale sarà lo spazio utile da dedicare alle misure di flessibilità previdenziale e di welfare da inserire nella prossima Manovra. Nel frattempo dall'esecutivo arrivano commenti improntanti alla fiducia, all'interno dei quali si conferma l'intenzione ...

Pensioni e LdB 2019 : Q100 con taglio all'1 - 5% annuo - Fornero contro gli assegni più bassi : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 26 settembre 2018 vedono emergere dalla stampa economica specializzata nuove conferme in merito all'ipotesi di penalizzazione da applicare a chi scegliera' la quota 100. Nel frattempo mancano ancora novita' in merito alla quota 41 [VIDEO], mentre l'ex Ministro Elsa Fornero mette in guardia contro i rischi di riduzione degli assegni. Una posizione contro la quale si scaglia però l'attuale Vice Premier Di ...