Pensioni | fino a 1500 euro in meno per gli assegni più alti

Ecco il taglio sulle Pensioni : si perde fino a 1.500 euro : Trovata l'intesa per la sforbiciata sulle pensioni . Il governo dunque si appresta a tagliare gli assegni dei pensionati che percepiscono un rateo mensile che supera i 4500 euro con una sogli di ...

Pensioni : uscite anticipate con Quota100 - penalizzazione fino al 21% : Una nuova picconata alla riforma delle Pensioni targata Fornero punta a “congelare” il pensionamento per anzianita'. Poi una nuova stima relative alle Pensioni anticipate con la quota 100, una delle misure principali della manovra del governo gialloverde. In attesa della definizione della legge di Bilancio 2019, che il Governo Conte dovrebbe inviare al Parlamento entro la fine di ottobre, sono queste le due novita' emerse ieri dal fronte ...

Quota 100 e Riforma Pensioni/ Da 32.500 fino a 100.000 euro di costi per lo Stato : Quota 100, misura principale della Riforma delle pensioni contenuta nella Manovra 2019, avrebbe dei costi per lo Stato che possono arrivare fino a 100.000 euro a persona(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 09:02:00 GMT)

Pensioni - Quota 100 costerà fino al 20% al lavoratore : ipotesi divieto di cumulo reddito : Le ultime notizie riguardanti le Pensioni, ad oggi, giovedì 18 ottobre 2018, riguardano Quota 100 e i costi che lo Stato dovra' sostenere per assicurare la misura di anticipo previdenziale. Ne ha parlato ieri il presidente dell'Inps, Tito Boeri, nel corso di un'audizione tenuta presso la Commissione Lavoro alla Camera. Secondo quanto riportato dal quotidiano economico 'Il Sole 24 Ore', la maggior spese previdenziale arriverebbe a diciassette ...

Pensioni - dalle 4 finestre per Quota 100 agli assegni d’oro fino alle regole per i consiglieri regionali : ecco cosa cambia : Quattro finestre temporali per la Quota 100, contributo di solidarietà sulle Pensioni d’oro, rinnovo di Opzione Donna e l’introduzione del calcolo contributivo per i vitalizi dei consiglieri regionali: queste le novità principali per quanto riguarda le Pensioni. Per conoscere i dettagli delle misure varate dal governo bisognerà però attendere i testi definitivi della legge di bilancio e del decreto fiscale. Intanto, nelle ultime ...

Pensioni e quota 100 - Boeri : «Gli statali perderanno fino a 500 euro al mese» : quota 100? Per gli statali potrebbe non essere un grande affare. Lo sostiene il presidente dell'Inps, Tito Boeri , che qualche giorno fa ha criticato l'intervento sulle Pensioni da parte del Governo, ...

Pensioni - quota 100 : penalizzazione fino al 25 per cento sull'assegno : Uno studio di Progetica societa' indipendente di consulenza sul Corriere della Sera ha posto l'accento sulla penalizzazione dell'assegno previdenziale per chi scegliera' di andare in pensione con quota 100, la misura previdenziale scelta dall'esecutivo [VIDEO] per concedere la pensione anticipata a 62 anni con 38 di contributi. A fronte di un'uscita fino a 5 anni e sei mesi prima rispetto al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia 67 ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 - fino al 25% di perdita sull'assegno (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novitò. Quota 100, fino al 25% di perdita sull'assegno. Tutte le ultime notizie e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 ottobre(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:01:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Opzione donna - richiesta di proroga fino a fine 2019 (ultime notizie) : Ultimissime Riforma pensioni. Opzione donna, richiesta di proroga fino a fine 2019. Tutte le ultime notizie e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 ottobre(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:07:00 GMT)

Di Maio annuncia aumento fino a 780 euro per le Pensioni da gennaio : Se la quota 100 e lo smontaggio della riforma Fornero sono argomenti che sembrano di matrice leghista, con provvedimenti di cui il Vice Premier Salvini è fermo sostenitore, reddito e pensione di cittadinanza sono misure da collegare senza dubbio al Movimento 5 Stelle ed all’altro Vice Premier Di Maio. La manovra finanziaria probabilmente conterra' tutti questi provvedimenti perché il governo, anche se nessuno lo dice, si regge su aperture ...

Pensioni - con il ricalcolo tagli fino al 25% : le vere cifre della rapina grillina : Quasi duecentomila pensionati avranno di che preoccuparsi se il disegno di legge che approderà in settimana prossima alla commissione Lavoro alla Camera, dovesse passare. E' stato infatti presentato ...

Arriva la stangata sulle Pensioni alte : da gennaio fino al 25% in meno : Il taglio alle pensioni d'oro ci sarà. Il governo, sponda Cinque Stelle non rinuncerà al piano per le sforbiaciate sugli assegni. E così l'iter per mettere le mani nelle tasche dei pensionati è partito. Proprio ieri alla Camera è stato depositato il disegno di legge di Lega e M5s. La proposta di fatto è Arrivata alla Commissione Lavoro di Montecitorio e come già anticipato nei giorni scorsi ci sono parecchie novità rispetto ad agosto. ...