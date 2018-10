Pensioni | Elsa Fornero attacca il Governo | ' Pensano al voto | sono contro donne e giovani'

Blastingnews

(Di sabato 27 ottobre 2018) L'ex ministro del Lavoro,, ha nuovamente parlato della riformache ilLega-Movimento 5 Stelle intende mettere in atto a partire dal prossimo anno: una riforma che, come sottolineato dai vicepremier Di Maio e Salvini, vuole rappresentare il primo step per il superamento della Legge che porta proprio la firma dell'ex ministro delMonti.ne ha parlato nel corso di un suo intervento a Padova, per la presentazione del suo ultimo libro intitolato: 'Chi ha paura delle riforme'. La 'professoressa' non ha avuto, come al solito, peli sulla lingua e ha accusato l'esecutivo Conte di voler penalizzare legenerazioni e di voler rispedire a casa leall'attacco del: 'a chi li ha votati oggi, non al domani' L'ex ministro ha sottolineato come i politici che stanno governando si rivolgono al popolo di ...