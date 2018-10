Pensioni d' oro e assegni elevati | si studia un contributo di solidarietà con 3 aliquote

Pensioni d’oro - 651mila euro l’anno all’ex dipendente pubblico. Corte dei conti : “Inps non può tagliargli il vitalizio” : Tutti i lavoratori sono uguali. Ma quelli pubblici sono più uguali degli altri. La storia dell’ex legale del Comune di Perugia Mario Cartasegna, raccontata oggi dal Corriere della Sera, spiega perché. Il legale, andato in pensione nel 2008, percepiva una pensione di 651mila euro lordi l’anno. In pratica, oltre 20mila euro al mese netti. Perché tanti soldi? Perché il dipendente pubblico – che durante gli anni al Comune di ...

Pensioni d’oro - ecco chi pagherà il contributo di solidarietà : Un contributo di solidarietà a più aliquote sulle Pensioni cosiddette “d’oro”, insieme a una nuova stretta sull’indicizzazione di questi assegni all’inflazione. È questa l’ultima ipotesi tecnica approdata al tavolo del vertice di maggioranza che si è tenuto ieri pomeriggio a palazzo Chigi senza il ministro dell’Economia, Giovanni Tria...

Pensioni : Confsal - prorogare termini prescrizione contributi : Roma, 25 ott. (Labitalia) - "La Confsal chiede al ministro Di Maio e al presidente dell’Inps Boer[...]

Pensioni : Ass. Over 30 - lavoro sia valutato indipendentemente da età : Roma, 23 ott. (Labitalia) - "Si è completamente perso il senso del lavoro che deve essere valutato[...]

Pensioni anticipate quota 41 e lavoro over 30 - per Mosi : 'Assurde discriminazioni per età' : A lanciare un nuovo appello al Governo questa volta è stato Christian Mosi fondatore e Presidente dell'Associazione lavoro over 30, che attraverso un comunicato spiega quanto sia assurdo continuare a parlare di eta' come discriminante sia per la pensione che per le assunzioni. Mosi ha spiegato a 'Pensionipertutti' come vi sia un fil rouge a legare la lotta dei 'quarantunisti' che ieri hanno incontrato Di Maio allo scopo di far passare la quota ...

Pensioni - perché il governo vuole bloccare l'età di uscita dal lavoro : Si fa strada l'ipotesi d eliminare il legame tra la previdenza e aspettative di vita della popolazione . Ma a pagare saranno le generazioni future

Pensioni - slitta quota 100 per gli statali : niente ritiro dal lavoro prima di giugno 2019 : La riforma delle Pensioni e l'avvio del superamento della legge Fornero, con l'introduzione di quota 100, dovrebbero arrivare nei primi mesi del 2019. Ma non per tutti: i dipendenti pubblici, infatti, probabilmente dovranno dare un preavviso di tre mesi prima di ritirarsi dal mondo del lavoro in anticipo. Per loro, quindi, la quota 100 scatterebbe non prima di giugno.Continua a leggere

Pensioni - Opzione Donna : 30 miliardi in tre anni - Damiano scettico sulla proroga : Nel weekend appena trascorso sono emersi dubbi circa la fattibilita' della proroga di Opzione Donna, misura contenuta nella manovra finanziaria per il 2019. Ad esporre le proprie perplessita' è stato Cesare Damiano, ex presidente della commissione Lavoro alla Camera dei Deputati. L'onorevole del Partito Democratico ha fatto riferimento ai numeri forniti dall'Inps, secondo i quali le risorse per una proroga di tre mesi da parte del regime ...

MANOVRA 2019 E RIFORMA Pensioni/ Al Governo richiesta di ritiro dell'intervento sugli assegni d'oro : Oltre alla RIFORMA delle PENSIONI con Quota 100, il Governo mira a inserire un taglio degli assegni d'oro, ma non è chiaro con quale concreto intervento

FINANZA E POLITICA/ Lo sgambetto di M5s alla Lega sulle Pensioni d'oro : Con il taglio delle pensioni d'oro M5s conta di recuperare un miliardo per il reddito di cittadinanza. A spese però dell'elettorato leghista. GIUSEPPE PENNISI

«Pensioni d'oro? Regole che non vanno cambiate» : «Non chiamatele pensioni d'oro»: è il messaggio al governo gialloverde lanciato nel corso del convegno tenutosi ieri nella sede di Fondazione Cariverona. Argomento dell'incontro, organizzato dall'...

RIFORMA Pensioni E MANOVRA 2019/ Assegni d'oro - vinti i primi ricorsi dei politici (ultime notizie) : Con la MANOVRA 2019 la RIFORMA delle PENSIONI prenderà corpo attraverso la Quota 100. Per Cisal, tuttavia, occorre anche varare la Quota 41 e togliere l'Ape volontaria

