Pensioni | ddl ad hoc per quota 100 | allo studio il preavviso agli statali

Pensioni - approda in Commissione Lavoro alla Camera il ddl sui tagli agli assegni d’oro : approda in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati il disegno di legge per la riduzione delle Pensioni considerate d’oro e l’aumento degli assegni minimi. Su un binario parallelo viaggiano intanto le altre misure in materia previdenziale [VIDEO] che dovrebbero trovare spazio nella legge di Bilancio 2019 che sara' varata nelle prossime settimane. La riforma Pensioni del governo gialloverde prevede il superamento della legge Fornero con ...

Pensioni - approda in Commissione Lavoro alla Camera il ddl sui tagli agli assegni d’oro : approda in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati il disegno di legge per la riduzione delle Pensioni considerate d’oro e l’aumento degli assegni minimi. Su un binario parallelo viaggiano intanto le altre misure in materia previdenziale che dovrebbero trovare spazio nella legge di Bilancio 2019 che sarà varata nelle prossime settimane. La riforma Pensioni del governo gialloverde prevede il superamento della legge Fornero con l’introduzione ...

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Da Rizzetto nuova versione del Ddl Damiano (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. Da Rizzetto nuova versione del Ddl Damiano. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 21 settembre. Walter Rizzetto non ha dubbi: una QUOTA 100 “con i paletti anagrafici non è ‘QUOTA100’ in quanto inserendo il limite d’età lasceremo fuori da questo contenitore la maggior parte delle persone che hanno iniziato a lavorare molto giovani”. In un’intervista a ...

Pensioni d'oro - presentato il Ddl Tagli sopra 4.500€.Al via a gennaio : Depositato oggi, a distanza di più di un mese dall'annuncio, in Commissione Lavoro alla Camera la proposta di legge per Tagliare le Pensioni d'oro. La stretta riguarderà sindacati e parlamentari ma anche presidenza della Repubblica, magistrati della Corte dei Conti e della Corte costituzionale Segui su affaritaliani.it

M5S - depositato ddl taglio Pensioni oro : 18.56 E' stata depositata in Commissione Lavoro alla Camera la proposta di legge per tagliare le pensioni d'oro. Lo ha annunciato Maria Pallini, capogruppo M5S in Commissione. L'esame del testo comincerà la prossima settimana."Andremo a ricalcolare secondo il metodo contributivo tutti gli assegni superiori a 4.500 euro al mese",spiega la deputata. Depositati anche i ddl costituzionali per la riduzione del numero dei parlamentari e ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 41 - consegnate firme per petizione su ddl Damiano (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Quota 41, consegnate firme per petizione su ddl Damiano. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 settembre(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 14:54:00 GMT)

Di Maio : "Ddl per tagliarne 345 parlamentari". Sulle Pensioni : "780 euro le minime" : Luigi Di Maio ospite nel salotto di Giovanni Floris a Di Martedì su La7 annuncia una nuova proposta di legge che potrebbe cambiare radicalmente l'assetto del Parlamento. Il ministro grillino non usa giri di parole: "Con la Lega stamattina abbiamo fatto una riunione e la settimana prossima presentiamo una proposta di legge costituzionale per tagliare 345 parlamentari ottenendo 100 milioni di euro di risparmi l'anno".Un annuncio che di fatto ...

Pensioni d'oro - Salvini fermerà Ddl sui tagli : Damiano contro ogni forma di ricalcolo : La proposta di legge Lega-Movimento Cinque Stelle [VIDEO]sui tagli alle Pensioni d'oro, ancora una volta, al centro della discussione politica: il disegno di legge firmato dai capigruppo alla Camera, Molinari Lega e D'Uva M5S è stato sommerso da una valanga di critiche e proprio per questo andra' completamente riscritto. L'indiscrezione è stata pubblicata dal quotidiano 'il Giorno': fonti leghiste parlano di rifacimento dell'intero impianto ...

Pensioni - controriforma Fornero : ddl Lega-M5S rischia di penalizzare i lavoratori precoci : Un agosto difficile per il Governo Conte, non solo per le polemiche sorte dopo il disastro del crollo del ponte Morandi a Genova: anche sul fronte Pensioni, Lega e Movimento Cinque Stelle sono costretti a guardarsi dagli attacchi politici che giungono dall'opposizione in merito al chiacchieratissimo disegno di legge riguardanti i tagli alle Pensioni d'oro. Il partito del Carroccio ha replicato affermando che il testo andra' rivisto e corretto, ...

Pensioni d'oro - Lega fa il paragone con Legge Fornero ma il ddl rischia la bocciatura : La questione Legata ai tagli alle Pensioni d'oro ha infiammato il dibattito sui temi previdenziali, prima della consueta pausa estiva. E' il disegno di Legge firmato da Riccardo Molinari e Francesco D'Uva, rispettivamente capigruppo alla Camera di Lega e Movimento Cinque Stelle ad aver sollevato un'ondata di polemiche per il suo contenuto. Molinari, nel corso di un'intervista al quotidiano La Stampa, ha cercato di smorzare i toni del confronto ...

Pensioni - presentato ddl gialloverde su tagli agli assegni d’oro : Mentre si attendono le misure della riforma delle Pensioni che dovranno essere inserite dal Governo Conte [VIDEO]nella legge di Bilancio 2019 che si comincera' a discutere dopo la pausa estiva, arriva in Parlamento il tanto annunciato disegno di legge per il taglio agli assegni d’oro. A presentare il testo non è stato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio, che lo ha annunciato da settimane, ma i capigruppo del Movimento ...

Pensioni - presentato ddl gialloverde su tagli agli assegni d’oro : Mentre si attendono le misure della riforma delle Pensioni che dovranno essere inserite dal Governo Conte nella legge di Bilancio 2019 che si comincerà a discutere dopo la pausa estiva, arriva in Parlamento il tanto annunciato disegno di legge per il taglio agli assegni d’oro. A presentare il testo non è stato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio, che lo ha annunciato da settimane, ma i capigruppo del Movimento 5 stelle ...