Pediatria | Halloween | dai costumi ai dolci i consigli per festeggiare in sicurezza

(Di venerdì 26 ottobre 2018)2018, iper una festa sicura. Pronti a divertirsi, a sbizzarrirsi tra maschere di streghe e vampiri, a decorare la casa con le zucche intagliate e le candele profumate, e a riprendere la tradizione (tutta americana) di ‘dolcetto o scherzetto’? Mancano pochi giorni al 31 ottobre: ecco allora idell’Unione nazionale consumatori per trascorrere una festa sicura che faccia divertire grandi e piccini. Cominciamo dalle maschere e dai: anzitutto, occhio al portafogli. Non è necessario spendere una fortuna nei negozi: basta fare una veloce ricerca su internet per scovarepratici (anche con video tutorial per i meno esperti) per realizzare in casa tutto il necessario per una festa coi fiocchi. Se fate acquisti nei negozi, invece, diffidate dalle maschere di plastica che emettono un odore molto forte perché possono contenere sostanze ...