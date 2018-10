PECHINO EXPRESS 2018 | SESTA TAPPA Pagelle e classifica | gli Scoppiati e il trionfo della

Nessuna eliminato in PECHINO EXPRESS 2018 tra lacrime - miele e corse contro il tempo : Nessun eliminato in Pechino Express 2018 e mai come quest'anno l'edizione sta andando avanti davvero per le lunghe regalando al pubblico pochi scossoni. La sesta tappa ha portato il pubblico attraverso i bellissimi paesaggi della Tanzania ma, a quanto pare, senza molta utilità alla gara in sé visto che anche quella di ieri è stata non eliminatoria. I vincitori di tappa sono Gli Scoppiati, la coppia messa insieme per due infortuni-fotocopia ai ...

Replica PECHINO EXPRESS : dove rivedere la puntata del 25 ottobre : Pechino Express, Replica sesta puntata del 25 ottobre: cosa è successo tra le coppie in Africa Se ti sei perso la puntata e vuoi assolutamente recuperare? Non disperare, puoi ed è anche facile! Cerca subito la Replica della sesta puntata di Pechino Express del 25 ottobre, direttamente sul sito ufficiale della Rai. Infatti puoi rivedere la sesta tappa […] L'articolo Replica Pechino Express: dove rivedere la puntata del 25 ottobre proviene ...

Anticipazioni PECHINO EXPRESS : la settima puntata del 1 novembre : Pechino Express settima puntata, le Anticipazioni del 1 novembre Sei impaziente e vuoi sapere subito quali sono le sorprendenti Anticipazioni sulla prossima puntata di Pechino Express? Sei nel posto giusto. Dove si svolgera la settima puntata in onda il 1 novembre su Rai 2? Chi sarà eliminato? Il promo a fine punatata ci ha mostrato già […] L'articolo Anticipazioni Pechino Express: la settima puntata del 1 novembre proviene da Gossip e Tv.

SIMON AND THE STARS E ROBERTO MELONI/ Gli Alieni contro i Ridanciani : "Somigliano alle iene" (PECHINO Express) : SIMON and the STARS e ROBERTO MELONI sono Gli Alieni la nuova coppia di Pechino Express 2018: uniti nella scorsa puntata i due proveranno a fare il colpaccio e a imporsi nel finale.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 22:31:00 GMT)

[live_placement] La sesta puntata di Pechino Express. Avventura in Africa, il reality-game di Rai2 in collaborazione con Magnolia (Banijay Group), arrivà sullo schermo giovedì 25 ottobre dalle ore 21.20.

Nuovi eliminati in PECHINO EXPRESS 2018 : Alieni e bonus attendono le coppie - chi vincerà la tappa? Anticipazioni 25 ottobre : Nuovi eliminati in Pechino Express 2018? Solo al busta nera che sarà aperta al termine della puntata di oggi, 25 ottobre, rivelerà l'arcano al pubblico a casa. L'appuntamento è come sempre su Rai2 con il sesto appuntamento con l’adventure game prodotto in collaborazione con Magnolia (Banijay Group) e che vedrà al timone sempre Costantino della Gherardesca. Siamo ormai nella seconda parte di questa edizione (composta da 10 puntate) e i fan ...

PECHINO EXPRESS 2018 - la sesta puntata : stasera 25 ottobre 2018 su Rai 2 : sesta tappa in Tanzania per le coppie in gara dell'adventure game condotto da Costantino della Gherardesca.

Patrizia Rossetti : "PECHINO Express? Avventura interessante. Non è un reality trash" : Patrizia Rossetti è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.prosegui la letturaPatrizia Rossetti: "Pechino Express? Avventura interessante. Non è un reality trash" pubblicato su Gossipblog.it 25 ottobre 2018 11:59.