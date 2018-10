Pd | no a marcia Forza Nuova a San Lorenzo

romadailynews

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Roma – “Ladia Sannon deve essere autorizzata. Prefetto e questore di Roma ascoltino l’appello della presidente del II Municipio, Francesca Del Bello. Il dolore che ha colpito i cittadini romani e il quartiere di Sane’ gia’ abbastanza grande per sopportare la sfilata del solito gruppetto di fascisti professionisti della tensione. Risparmiare alla citta’ e al quartiere ulteriori violenze e tensioni”. Cosi’ in una nota il gruppo del Pd capitolino. L'articolo Pd: no aa Sanproviene da RomaDailyNews.