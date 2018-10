Passi falsi e missioni fallite al Gru | cosa succede alle spie tech della Russia?

wired

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Al numero 20Prospettiva Komsomol’skiy, a Mosca, c’è una targa che recita “Istituto per la formazione dei direttori d’orchestra militari”. All’interno ti aspetteresti di ascoltarci una tambureggiante Kalinka, in realtà il suono prevalente è il ticchettio delle tastiere dei portatili, e le partiture preferite sono formate da lunghe file di indirizzi Ip. Un classico esempio di ironia russa: l’edificio è infatti la base dell’Unità 26165 del Gru, una delle divisioni di Fancy Bear, più notocronache come Apt28, il gruppo considerato responsabile (insieme a Apt29) dell’hacking al Comitato del partito democratico durante le elezioni presidenziali americane del 2006, nonché degli attacchi informatici a governi di mezzo mondo, Italia compresa. L’altra divisione di Fancy Bear – secondo il Consiglio di Stato americano – è la 74455, che ha il compito di diffondere in rete il ...