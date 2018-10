Pallavolo italiana in lutto | è morta Sara Anzanello

Lutto nel mondo della Pallavolo italiana - e' morta Sara Anzanello : Tra i successi della sua ricchissima carriera da ricordare la medaglia d'oro ai Campionati del mondo nel 2002. La giocatrice nata a San Dona' di Piave il 30 Luglio 1980 nel 2013 era stata ...

Pallavolo - la Nazionale italiana femminile farà visita al Presidente della Repubblica lunedì 29 ottobre : Il Presidente Mattarella riceverà la Nazionale femminile reduce dai Mondiali di Pallavolo, chiusi al secondo posto dopo la sconfitta in finale con la Serbia Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà in udienza la Nazionale femminile, dopo la conquista della medaglia d’argento ai Mondiali. L’incontrò avrà luogo al Palazzo del Quirinale lunedì 29 ottobre, alle ore 12. A guidare la delegazione azzurra ci saranno il Presidente ...

Francesca Piccinini annuncia il ritiro - la Pallavolo italiana 'perde' una delle sue schiacciatrici più rappresentative : Al Festival dello Sport di Trento la schiacciatrice del AGIL Volley Novara ha annunciato il ritiro a fine stagione. 'Questo sarà il mio ultimo anno da giocatrice " : ha detto Francesca Piccinini ...

Francesca Piccinini annuncia il ritiro - la Pallavolo italiana ‘perde’ una delle sue schiacciatrici più rappresentative : Dopo 26 anni di carriera nella pallavolo Francesca Piccinini annuncia il ritiro a fine stagione, la schiacciatrice del Novara ha deciso di dire ‘basta’ a 40 anni Un pezzo storico della pallavolo azzurra sta per dire addio al volley. Francesca Piccinini, dopo 26 anni di onorata carriera, un Mondiale ed un Europeo in bacheca, ha deciso di dire addio allo sport che l’ha resa grande e tante soddisfazioni le ha regalato. Al ...

Pallavolo – Supercoppa italiana 2018 : Modena - il primo trofeo di stagione è tuo! Trento ko al tie brek [GALLERY] : La sfida finale della Supercoppa italiana 2018 tra Modena e Trento assegna l’ambito titolo alla squadra emiliana al tie break Modena e Trento hanno dato spettacolo al Pala Barton di Perugia nella sfida finale della Supercoppa italiana 2018. Dopo la vittoria di ieri degli emiliani sulla Lube Civitanova ed a seguito del trionfo dei trentini sul Perugia in semifinale, a vincere il titolo italiano è stata la squadra dei canarini. La ...

Ascolti tv - stravince Tale e Quale Show - bene la nazionale italiana di Pallavolo : Ancora un successo per Carlo Conti: la seconda puntata della nuova stagione di Tale e Quale Show ha fatto segnare venerdì 21 settembre su Rai1 uno share del 21.8% pari a 4 milioni 217 mila telespettatori, stravincendo il prime time e risultando anche il programma più commentato su Facebook nell’arco dell’intera giornata. Sul secondo gradino del podio la nazionale italiana di pallavolo: a seguire il netto successo di ieri contro la ...

Mizuno sponsor della nazionale italiana di Pallavolo : In uno sport veloce e imprevedibile come la pallavolo, l'agilità e la velocità sono cruciali per difendere ogni punto. In ogni momento l'andamento della partita può cambiare: la concentrazione e la ...

La domenica 'da favola' della Pallavolo italiana : Torino - La pallavolo italiana è abituata da ormai 30 anni ai successi e alle medaglie, con uomini e donne, a livello assoluto e giovanile. Ma una domenica trionfale come quella datata 9 settembre ...

Pallavolo – Europeo Under 19 : la nazionale italiana femminile supera la Polonia con un netto 3-0 : Dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro la Bielorussia, le azzurre ottengono l’intera posta in palio anche contro la Polonia A Durres (Albania) le azzurrine di Massimo Bellano sono riuscite ad ottenere il secondo successo di fila nell’Europeo Under 19 femminile. La nazionale tricolore, infatti, dopo la vittoria conquistata ieri contro la Bielorussia, è riuscita a ripetersi anche nel secondo match, superando la ...

Mondiali Pallavolo – Nazionale Italiana : Blengini ha scelto i 14 atleti per la rassegna iridata : Nazionale Maschile: scelti i 14 atleti per i Campionati del Mondo 2018 in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre Padova. Il Commissario Tecnico della Nazionale Maschile Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 atleti che prenderanno parte ai Campionati del Mondo Maschili in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre 2018. Dopo sei settimane di lavoro il CT tricolore ha dunque scelto di affidarsi ai seguenti ...