Pallanuoto femminile | A1 2018-2019 | la seconda giornata Derby tra Rapallo e Bogliasco

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : le migliori italiane della prima giornata. Emmolo ritorna - esplode Bettini. La rinascita di Izabella Chiappini : La prima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile va in archivio senza particolari sorprese, con Catania, Padova e Bogliasco che non hanno alcun problema contro le matricole Torre del Grifo, Verona e F&D H2O. Pareggio nella sfida più attesa tra Roma e Rapallo, mentre il colpo di giornata lo firma la Florentia, corsara a Milano. Andiamo a scoprire le migliori italiane del primo turno delle Serie A1 di Pallanuoto femminile. Valeria ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : parte il campionato. Padova ricomincia dal Verona - derby etneo per l’Orizzonte : Domani inizia la Serie A1 di Pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. Le venete vincono da quattro anni di fila (ultimi tre con la formula della Final Six), e nelle ultime due stagioni hanno sempre superato le siciliane nell’atto finale. La rincorsa delle campionesse d’Italia inizierà alle ore 18.00 in casa contro la ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia. C’è ancora Izabella Chiappini - occhio a Dafne Bettini : Sabato inizia il campionato di Serie A1, ma subito dopo la prima giornata ci sarà una sosta: la Pallanuoto femminile riparte dalla Nazionale. Il Setterosa si ritroverà domenica 14 ad Ostia per un collegiale che terminerà giovedì 18: sono diciannove le atlete convocate dal CT Fabio Conti: tre in più rispetto al primo ritrovo stagionale. C’è di nuovo l’oriunda Izabella Chiappini, attesa da una stagione di riscatto dopo i problemi della ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : le giovani italiane da tenere d’occhio. Quale talento esploderà per primo? : Tra le fila delle dieci formazioni della Serie A1 di Pallanuoto femminile si nascondono i talenti del futuro della nazionale italiana: andiamo a scoprire quali potrebbero essere le protagoniste del Setterosa del futuro che potremmo ammirare nel massimo campionato del nostro Paese. Occhio a Marta Giuffrida (attaccante) e Dorotea Spampinato (difensore), entrambe classe 2003, che a Catania cercheranno a tutti i costi di ritagliarsi un posto al sole ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : le rose delle 10 squadre partecipanti e le nazionalità delle giocatrici : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di Pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. Le venete vincono da quattro anni di fila (ultimi tre con la formula della Final Six), e nelle ultime due stagioni hanno sempre superato le siciliane nell’atto finale. Di seguito le rose delle 10 squadre partecipanti: PADOVA Arriva Chiara Ranalli da ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : le favorite. Tutte contro Padova. Le pretendenti al trono delle venete : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di Pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. Le venete vincono da quattro anni di fila (ultimi tre con la formula della Final Six), e nelle ultime due stagioni hanno sempre superato le siciliane nell’atto finale. La conferma della formula della Final Six rende più avvincente l’epilogo grazie ...

Calendario Serie A1 Pallanuoto femminile 2018-2019 : le date delle 18 giornate della regular season e dei play-off. Programma - orari e tv : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. La regular season scatterà infatti il 13 ottobre e si concluderà il 4 maggio. Diverse saranno le pause: 20 ottobre, 24 novembre, 15 dicembre, dal 29 dicembre al 12 gennaio, 23 febbraio, dal 16 al 30 marzo e dal 13 al 20 aprile. Play-off e play-out si ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018-2019 : Padova e Catania in semifinale - ai quarti Rapallo-Florentia e Roma-Milano : Va in archivio la prima fase della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: delineate le qualificate alla Final Six che si disputerà a gennaio. Nel Girone A Padova va direttamente in semifinale, mentre Rapallo e Milano dovranno passare per i quarti, invece nel Girone B Catania passa alle semifinali mentre Roma e Florentia affronteranno un turno in più. Di seguito i tabellini degli incontri odierni Girone A: Padova 12, Rapallo 9, Milano 6, Bogliasco ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018-2019 : molto bene Catania e Rapallo - Roma e Padova senza problemi : Va in archivio la seconda giornata della prima fase della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: la matematica non condanna e non promuove ancora nessuna formazione alla Final Six dopo gli otto incontri odierni. Nel Girone A Padova e Rapallo dovrebbero giocarsi l’accesso diretto alle semifinali, mentre Milano dovrebbe qualificarsi, invece nel Girone B Roma e Catania si giocheranno il pass per le semifinali e la Florentia dovrebbe passare il ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018-2019 : Padova e Roma sul velluto - vittorie anche per Florentia e Milano : Finalmente è partita anche la stagione della Pallanuoto femminile: oggi è iniziata la prima fase della Coppa Italia e sono andate in scena quattro incontri. Nel Girone A netta affermazione del Padova sul Verona per 23-3, mentre Milano batte Bogliasco per 14-12, invece nel Girone B Roma surclassa Torre del Grifo per 17-2 mentre Florentia supera per 7-5 F&D H2O. Hanno riposato Rapallo e Catania. Di seguito i tabellini degli incontri ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018-2019 : da venerdì la prima fase. In dieci per centrare la Final Six : Nel prossimo fine settimana partirà anche la stagione della Pallanuoto femminile con la Coppa Italia a fare da antipasto al campionato di Serie A1, che scatterà il sabato successivo. Le dieci società iscritte al massimo campionato sono state divise in due gironi e si affronteranno tra venerdì e domenica: le prime tre di ogni raggruppamento passeranno alla Final Six. venerdì 5 si giocherà una sola giornata, mentre nei due dì seguenti si ...

Pallanuoto : Rari Nantes - Merci Stieber allenerà la prima squadra femminile nella stagione 2018/19 : Ancora una volta le nostre giovani atlete avranno l'opportunità di essere allenate da una campionessa a 360° dello sport più bello del mondo.

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : sorteggiati i gironi. Le avversarie del Setterosa. Programma - orari e tv : Assieme ai gironi dell’Europa Cup 2019 maschile, sono stati sorteggiati anche quelli della sua controparte femminile. Così come il torneo maschile, anche in questo caso ci troviamo di fronte a un inizio di percorso verso Tokyo 2020, dal momento che il percorso è lo stesso: in quattro si qualificano per la World League, dove la prima staccherà il pass olimpico. La struttura dell’Europa Cup femminile è un po’ diversa da quella ...

Pallanuoto - tutto pronto a Genova per la presentazione dei campionati di Serie A1 maschile e femminile : La scelta della sede che aprirà la stagione è stata indotta da sentimenti, legami, storie di un territorio che s’intrecciano con la Pallanuoto: Genova e la Liguria rappresentano una centro nevralgico del movimento nazionale Tra una settimana il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci presenteranno a Genova la centesima edizione del ...