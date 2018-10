Palazzo ducale di Rivalta | selezionati e al lavoro il professionisti del progetto

Erg : 80 anni di energia in mostra a Palazzo Ducale : Sempre nel porticato del Ducale è inoltre presente l'area Erg for Young, realizzata con il contributo di Fondazione Edoardo Garrone, Festival della Scienza e Flying Angels, dedicata ai visitatori più ...

Cultura. Accordo e scambi di opere tra Mar e Palazzo ducale di Mantova : ... a Mantova, ndr, e ?War is over , a Ravenna, ndr, risulta la via più efficace per buona politica culturale'. A chiarirne i contenuti è il Direttore del Mar-Museo d'Arte della città di Ravenna, ...