Ong - Juve e Milan boicottini A.Saudita : Nell'appello si accusa Riad di volersi "rifare un'immagine" attraverso lo sport e si sollecitano anche campioni di tennis come Novak Djokovic o Rafa Nadal a disertare esibizioni già previste in terra ...

La Juventus cOngeda Marotta : 'Per sempre nella storia del club' : TORINO - Nel giorno del ricambio ufficiale del Consiglio di amministrazione la Juventus ha scelto di salutare Beppe Marotta con un articolo sul sito ufficiale bianconero corredato da un video con ...

Juventus - Agnelli cOngeda Marotta : “con Beppe siamo cresciuti - ecco come divideremo le sue mansioni” : Nel corso dell’assemblea degli azionisti, il presidente della Juventus ha svelato come verranno redistribuite le mansioni di Marotta dopo il suo addio L’era Marotta alla Juventus è ufficialmente terminata, la Juventus riparte dunque senza il suo ex amministratore delegato. Comincia un nuovo percorso per il club bianconero, con il solito Andrea Agnelli nelle vesti di presidente. LaPresse/Daniele Badolato Il numero uno della ...

De JOng e De Ligt : 'Via - ma insieme'. Juve - il doppio colpo è possibile? : doppio colpo in Olanda, doppio colpo ad Amsterdam. No, non si tratta del titolo di un giornale di cronaca inerente al racconto di una rapina, bensì dell'interessamento della Juventus per arrivare a due giovani stelle dell'Ajax. Parliamo di Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong, i talenti del futuro , ...

Scienza e LOngevità - con la “Juventology” gli esseri umani potranno rimanere giovani fino a 70 anni : L’autorevole rivista americana TIME ha appena pubblicato la lista dei 50 personaggi più influenti del 2018: accanto a Bill e Melinda Gates e ai neo-Nobel James P. Allison e Tasuku Honjo, spicca lo scienziato italiano Valter Longo, direttore del programma Longevità & Cancro dell’IFOM di Milano e direttore del Longevity Institute all’Università della Southern California, noto per le sue ricerche di iuventologia, per l’invenzione della ...

La Juve sulle tracce di De Ligt e De JOng : Ci saranno anche gli osservatori della Juventus, stasera a Bruxelles, per assistere all'amichevole tra Belgio e Olanda. Una missione di routine fino ad un certo punto, visto che in campo possono ...

Juventus-Barcellona - quante sfide : Pogba e Rabiot - De Ligt e De JOng : D'altra parte, trattandosi di due dei club più importanti del mondo, è normale che gli obiettivi, per forza di cose top player, possano essere comuni. La quantità di incroci in atto attualmente, però,...

Un Bidone è per sempre : Jean-Alain BoumsOng - flop alla Juventus : Jean-Alain Boumsong arrivato nell’estate 2006 per 3,5 milioni di euro alla Juventus (con la quale ha firmato un contratto quadriennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione), ha giocato un campionato collezionando 33 presenze e 2 gol. Uno dei suoi gol fu quello che fece vincere la Juventus nella partita del 27 aprile contro l’Hellas Verona per 1-0 Nel 2007 è relegato in panchina a causa di un infortunio in amichevole contro ...

Juventus - tra Pogba e Rabiot spunta De JOng : TORINO - Paul Pogba resta la priorità della Juventus e Adrien Rabiot , scadenza 2019, può diventare un'opportunità di lusso. Ma questo è il momento in cui gli obiettivi sono molteplici e tra i ...

Allegri gOngola : 'La miglior Juventus della stagione' : UDINE - 'Io allenatore-manager? Con la società abbiamo sempre deciso insieme, poi do le mie idee ma più stiamo insieme e più ci conosciamo. Dico la mia, poi c'è Fabio , Paratici , ndr, che è ...

Juventus - Dybala gOngola : “Bello far gol nel compleanno di Sivori” : Juventus– Da argentino a argentino, da ex numero 10 dei bianconeri all’attuale numero 10 dei bianconeri. Da Omar Sivori, uno che alla Juventus ha vinto anche il Pallone d’Oro, a Paulo Dybala, uno che forse il Pallone d’Oro non lo vincerà per ovvia e insuperabile concorrenza. Ieri sera la Juve però ha ritrovato la sua Joya, […] L'articolo Juventus, Dybala gongola: “Bello far gol nel compleanno di Sivori” proviene da Serie A News ...

Nedved cOngeda Marotta : 'Ci ha insegnato molto - ma la Juventus va avanti' : TORINO - ' Marotta è stato molto importante per la nostra società, per noi giovani non ancora dirigenti, abbiamo imparato molto da lui. Soprattutto con me è stato immenso, mi ha spiegato e rispiegato ...