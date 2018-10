Omicidio Khashoggi | Ankara chiede a Riad l' estradizione di 18 sospetti

Omicidio Khashoggi - Lotti : «Bloccare la finale di Supercoppa a Riad» : L'ex ministro dello Sport Luca Lotti chiede di bloccare la disputa della finale a Riad, a seguito dell'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi. L'articolo Omicidio Khashoggi, Lotti: «Bloccare la finale di Supercoppa a Riad» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Khashoggi - Erdogan : altre prove Omicidio : 14.00 La Turchia ha "altri elementi" di prova sull'omicidio di Jamal Khashoggi, il giornalista dissidente saudita ucciso nel consolato di Istanbul il 2 ottobre. Lo ha detto il presidente turco Erdogan Erdogan ha anche annunciato che domenica prossima il procuratore generale dell'Arabia Saudita arriverà in Turchia nell'ambito della complicata collaborazione tra i due Paesi nell'indagine sulla morte di Khashoggi. "Pretendiamo spiegazioni ...

Omicidio Khashoggi - Cia informò Trump : 2.33 Il direttore della Cia, Gina Haspel ha informato il presidente Trump sugli sviluppi delle indagini legate all'Omicidio in Turchia di Jamal Khashoggi, collaboratore del Washington Post e dissidente politico saudita. La numero uno della Cia ha discusso col presidente tutti i dettagli emersi nel corso della sua recente visita a Istanbul volta a fare chiarezza e a raccogliere informazioni sulla morte del giornalista ucciso il 2 ottobre da ...

Caso Khashoggi - Riad ammette l'Omicidio premeditato ed Erdogan ne approfitta per condurre il gioco : Quel passaggio del suo discorso ribalta i ruoli e consegna al Sultano la resa del Principe o, quanto meno, l'ammissione di una debolezza impensabile per colui che, fino al 2 ottobre, pensava di avere saldamente nelle sue amni non solo il futuro del Regno ma anche di quello del Medio Oriente. "L'Arabia Saudita metterà in pratica tutte le regole necessarie e indagherà profondamente per portare a casa i risultati. E per portare ...

Khashoggi - Riad : Omicidio fu premeditato : 13.49 L'omicidio del giornalista dissidente saudita Khashoggi "fu premeditato stando alle informazioni raccolte dagli inquirenti turchi". Lo afferma una nota del procuratore generale saudita,riportata dall'agenzia di stato Spa. La nota aggiunge che sono "giunte alla Procura informazioni da parte della squadra di lavoro congiunta del regno e della Turchia secondo cui i sospettati in questo incidente hanno compiuto il loro gesto in modo ...

Cos’ha detto il principe saudita MbS dell’Omicidio di Jamal Khashoggi : Mohammed bin Salman, il potente principe ereditario conosciuto anche come MbS e considerato l’uomo più potente dell’Arabia saudita, ha commentato per la prima volta l’omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi, avvenuto nel consolato saudita a Istanbul, in Turchia, il 2 The post Cos’ha detto il principe saudita MbS dell’omicidio di Jamal Khashoggi appeared first on Il Post.

Trump ha definito l'Omicidio di Khashoggi "Il peggiore insabbiamento di sempre" : Questa risposta è stata guardata con sospetto da molte autorità occidentali e ha messo a dura prova i rapporti diplomatici tra sauditi e mondo occidentale. Da allora il regno saudita ha cambiato ...

Omicidio Khashoggi - Erdogan : “Assassini e mandanti a processo in Turchia” : Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a tre settimane dall’Omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi, vicino ai Fratelli Musulmani e critico verso il principe ereditario Mohammed Bin Salman, va all’attacco di Riad e pone una condizione precisa: gli esecutori materiali dell’Omicidio e i mandanti dovranno essere processati in Turchia. ...

Khashoggi - Nyt : come Omicidio Matteotti : 6.03 Jamal Khashoggi come Giacomo Matteotti e il principe Mohammed bin Salman come Benito Mussolini. E' questa la lettura del caso Khashoggi fatta dal New York Times, che paragona l'omicidio del dissidente saudita a quello del leader socialista ucciso dai fascisti nel giugno del 1924. Anche allora, scrive il Nyt, si tentò di far passare l'operazione che portò alla morte di Matteotti come l'iniziativa di alcune "teste calde", sfuggita di mano, ...

KHASHOGGI - ERDOGAN : "È STATO UN Omicidio POLITICO"/ Ultime notizie - "Riad trovi tutti i responsabili" : Jamal KHASHOGGI, reporter ucciso: i nuovi dettagli sulle modalità della morte, video. "Consigliere MBS guidò l'OMICIDIO via Skype", accusa ERDOGAN "delitto pianificato da giorni a Riad"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:32:00 GMT)

Omicidio Khashoggi ordinato tramite Skype : 'Portatemi la testa di quel cane' : L'Omicidio di Khashoggi è stato ordinato e diretto via Skype. Così ha riportato la Tv araba al Jazeera, stando alle fonti investigative turche. Il segretario del principe saudita, Al Qahtani, avrebbe avuto un collegamento via Skype con alti funzionari sauditi del servizio di intelligence ai quali avrebbe ordinato l'Omicidio: Portatemi la testa di quel cane. Omicidio Khashoggi, assassinio ordinato su Skype L'indagine che le autorita' turche ...

Khashoggi - Erdogan : "È stato un Omicidio politico"/ Ultime notizie - "uccisione giornalista era pianificata" : Jamal Khashoggi, reporter ucciso: i nuovi dettagli sulle modalità della morte, video. "Consigliere MBS guidò l'omicidio via Skype", accusa Erdogan "delitto pianificato da giorni a Riad"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 16:31:00 GMT)

Omicidio Khashoggi - Riad : produciamo tutto il greggio che possiamo : Roma, 23 ott., askanews, - L'Arabia Saudita spalanca i rubinetti sulla produzione di petrolio: mentre sta subendo fortissime pressioni sulla morte del dissidente Jamal Khashoggi, apparentemente allo ...