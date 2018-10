Oggi il ricordo di Enrico Mattei

Campidoglio : Oggi lutto cittadino in ricordo dei bambini morti in carcere Rebibbia : Roma – La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza con cui è stato proclamato per Oggi il lutto cittadino in ricordo dei due bambini uccisi dalla loro madre detenuta nel carcere di Rebibbia. L’Amministrazione Capitolina e la Città di Roma, colpite da questo tragico evento, intendono manifestare la più sincera vicinanza e la loro partecipazione al profondo dolore. L'articolo Campidoglio: Oggi lutto cittadino in ricordo ...

GIANNI BREZZA - MARITO DI LORETTA GOggi/ Il ricordo dopo la sua morte : "Ecco come vivo senza lui (Techetechetè) : GIANNI BREZZA, ballerino, coreografo, attore e regista, si è spento nel 2011 a causa di alcune complicanze legate a un tumore. MARITO di LORETTA GOGGI dal 2008, è tra i protagonisti più...(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 21:15:00 GMT)

Vuelta 2018 – Nibali - la caduta di Aru e il ricordo della caduta al Tour : “Oggi mi sono sentito stordito! Fabio? Bisogna stargli vicino” : Vincenzo Nibali tra sensazioni positive e un pizzico di paura: le parole dello Squalo dello Stretto dopo la 17ª tappa della Vuelta di Spagna 2018 Vincenzo Nibali si è messo in mostra ancora una volta, alla Vuelta di Spagna 2018, andando in fuga ieri, nella 17ª tappa della corsa iberica, a caccia di una vittoria di tappa. Nessun successo per lo Squalo, che sta dimostrando tenacia e perseveranza, e tanta voglia di tornare in forma in vista ...

In ricordo di Burt Reynolds. Dalla foto nudo sulla pelle d'orso a quei film che Oggi non si possono più fare : Quando lo screanzato supereroe Deadpool si fece fotografare adagiato sulla pelle d’orso, al pubblico di riferimento mancava il riferimento (non per colpa, erano solo troppo giovani). Lo scatto imitava il paginone uscito su Cosmopolitan nel 1972, Burt Reynolds nudo sulla pelle d’orso. E un posacenere

Mafia - Oggi il ricordo di Dalla Chiesa : 8.00 Trentasei anni, il 3 settembre 1982, la Mafia uccideva a Palermo il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Le commemorazioni inizieranno alle 8.30, con la deposizione di una corona presso il busto dedicato al Generale. Dalla Chiesa fu ucciso in un agguato in via Carini insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta, Domenico Russo. Proprio nel 1982 il Generale era stato nominato prefetto di Palermo.Per la strage furono ...

Terremoto centro Italia - due anni dopo il sisma Accumoli è un paese fantasma. Oggi la notte del ricordo : Ad Amatrice e Accumoli la prossima notte sarà quella del ricordo, a due anni dal sisma del 24 agosto 2016. Nei due comuni del Reatino colpiti dal Terremoto si svolgeranno diversi momenti di ricordo e preghiera a partire da questa sera. Alle 21, a Illica, il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, presiederà l’adorazione eucaristica in una delle frazioni di Accumoli che contò il maggior numero di vittime. La veglia di preghiera si svolgerà, ...