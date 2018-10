Nuovo studio americano suggerisce correlazione tra malformazioni venose intracraniche e

Outward : a breve un assaggio del Nuovo RPG open world di Nine Dots Studios : Un nuovo magical system, combattimenti elettrizzanti e sfide di sopravvivenza in un mondo pieno di pericoli, sono gli elementi chiave di questo RPG fantasy. In Outward, il giocatore, non è solo il ...

Biologia : ecco dove si sono sviluppati i primi vertebrati - pubblicati i risultati di un Nuovo studio : L’acqua poco profonda delle lagune è stata la culla dei primi vertebrati, i pesci comparsi sulla Terra circa 480 milioni di anni fa. A giungere a questa conclusione è stato uno studio pubblicato sulla rivista Science dal gruppo dell’Università americana della Pennsylvania coordinato dalla paleobiologa Lauren Sallan. Le tracce fossili delle origini dei vertebrati sono rare e date da piccoli frammenti. Solo circa 420 milioni di anni fa ...

Fist of the North Star : Lost Paradise - le avventure di Ken il Guerriero rivivono su Playstation 4 nel Nuovo action rpg dello studio Ryu ga Gotoku – Recensione : Fist of the North Star: Lost Paradise è l’ultimo gioco dedicato a Ken il Guerriero, i suoi predecessori non hanno mai entusiasmato il grande pubblico, risultando spesso noiosi e mancanti di quel pathos che permeava l’opera originale che negli anni 80 ha conquistato milioni di fan; l’ultima creazione dello studio Ryu ga Gotoku, i creatori della saga di Yakuza, e pubblicata da SEGA in esclusiva Playstation 4 è ...

Il Nuovo album di Gianna Nannini è già in cantiere? La rocker in studio dopo Amore gigante : Un nuovo album di Gianna Nannini potrebbe essere già in cantiere nonostante l'ultimo progetto discografico Amore gigante sia uscito soltanto un anno fa. La rocker senese è già tornata in studio di registrazione e potrebbe essere al lavoro su nuova musica in vista del rilascio del ventesimo album in studio della sua carriera, quando è passato circa un anno dalla pubblicazione di Amore gigante. L'ultimo album della Nannini era arrivato sul ...

Tiziano Ferro in studio per il Nuovo album : gli ultimi aggiornamenti sul successore de Il mestiere della vita : Tiziano Ferro in studio per registrare il nuovo album di inediti: ad aggiornare i fan sul proseguimento dei lavori è lo stesso artista di Latina che attraverso un nuovo scatto sui social racconta di essere a lavoro in studio di registrazione, sulle nuove canzoni. "Il più grande privilegio: cantare il disco nuovo" sono le parole del cantante a proposito dei lavori sul nuovo disco, atteso seguito dell'album Il mestiere della vita, certificato 5 ...

Sony Santa Monica Studio : un team secondario potrebbe essere al lavoro su un Nuovo progetto : SIE Santa Monica Studio ha appena dimostrato di poter offrire esperienze tripla-A ambientate nell'universo di God of War e forse in futuro farà di più al di fuori del suo franchise iconico.Qualunque sia il futuro, sembra che lo Studio si stia preparando a nuove sfide. Come visto su ResetEra, infatti, lo Studio fist party di Sony sta assumendo nuovo personale e molte posizioni risultano aperte.Come segnala Gamepur, Erik Jakobsen, senior ...

Lo studio milanese di Ubisoft sarebbe al lavoro con un Nuovo progetto tripla A : Ubisoft Milano sta cercando del personale per un nuovo grande progetto ad ampio budget.Come possiamo leggere anche su Gamingbolt, lo studio milanese di Ubisoft, lo stesso che ha lavorato a Mario + Rabbids: Kingdom Battle in esclusiva per Nintendo Switch lo scorso anno, starebbe lavorando su un nuovo AAA per il quale attualmente sarebbero in atto delle assunzioni mirate a determinati ruoli.Considerata la qualità di Mario + Rabbids: Kingdom ...

Bethesda Softworks inaugura l'apertura di un Nuovo studio in Russia : Bethesda Softworks si espande aprendo un nuovo studio niente meno che in Russia, possiamo apprendere da Dualshockers.L'annuncio ci giunge direttamente dalla sede di Rockville, dove Bethesda Softworks ha il suo quartier generale. Il nuovo ufficio russo sarà invece localizzato a Mosca, e si affiancherà alle altre numerose sedi site a Londra, Francoforte, Parigi, Eindhoven, Sydney, Hong Kong e Tokyo. L'ufficio di Mosca gestirà direttamente le ...

Etna sta scivolando nel Mar Ionio : rischio tsunami/ Nuovo studio relaziona il movimento alla gravità : Etna sta scivolando nel Mar Ionio: rischio tsunami. Nuovo studio relaziona il movimento alla gravità, non principalmente all'ascesa del magma. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:04:00 GMT)

Astronomia : Nuovo studio su Cerere - il pianeta nano ha subito un ri-orientamento dei poli : Con un diametro di circa 940 km, Cerere è di gran lunga il membro più grande della fascia di asteroidi, situata tra Marte e Giove. Il corpo celeste ha visto mutare la sua natura, non solo per quanto riguarda la classificazione a lui assegnata dagli astronomi, ma anche per il continuo cambiamento degli strati esterni della sua crosta ghiacciata. Un recente studio, condotto da un team di scienziati del Planetary Science Institute in Arizona, ha ...

Attenzione agli “alimenti a rischio” : Nuovo studio conferma il legame con il cancro al seno : Una revisione di letteratura scientifica – i cui risultati sono stati pubblicati sull’International Journal of Cancer – ha esaminato 15 precedenti studi, giungendo alla stessa conclusione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: mangiare regolarmente carni lavorate può aumentare il rischio di cancro al seno. Secondo i dati aggiornati dell’Associazione Italiana Oncologia Medica, il tumore della mammella è il più ...

Un Nuovo album di Ariana Grande è già in lavorazione - la popstar in studio prima dello Sweetener Tour : Le immagini in studio di registrazione confermano che un nuovo album di Ariana Grande è già stato messo in cantiere, nonostante l'ultimo progetto discografico della popstar sia stato rilasciato solo lo scorso agosto. Nemmeno il tempo di valutare l'accoglienza di Sweetener, che per ora non ha neanche un Tour ufficiale in programma poiché la Grande potrebbe ridimensionare l'iniziale progetto di una Tournée mondiale nel 2019, la popstar ha già ...