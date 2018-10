Nuova BMW X5 : è personalizzabile con M Performance : Libero sfogo alla personalizzazione, da subito, su Nuova BMW X5 . Piani diversi, quelli sui quali navigano da una parte l'allestimento M Sport, dall'altro gli accessori M Performance Parts . Dettagli buoni per sottolineare alcuni tratti del suv, il cui lancio sul mercato è previsto a inizio marzo. Tanta fibra di carbonio, lavorata a ...

Nuova BMW BMW M5 Competition : arriva la berlina quattro porte più potente del mondo [FOTO] : La Casa di Monaco lancia una versione ancora più estrema della sua berlina di segmento “E” in grado di sviluppare la bellezza di 625 CV Tutto l’animo sportivo della Casa dell’elica si concentra nella Nuova Bmw BMW M5 Competition, versione dalle performance velocistiche estreme della nota berlina quattro porte di segmento “E”. L’esperienza di guida alle prestazioni che definisce il carattere della Nuova M5 Competition nasconde una ...

Nuova BMW Serie 8 : la Gran Turismo definitiva mostra i muscoli in Portogallo [FOTO] : La Nuova Gran Turismo di alta gamma della Casa dell’elica è stata protagonista di una presentazione in Grande stile sul circuito di Estoril, in Portogallo La Nuova Bmw Serie 8 Coupé è pronta a stravolgere il mercato delle Gran Turismo di lusso e di Grandi dimensioni portando di nuovo in voga il concetto delle Grandi Coupé degli anni ’90. La Nuova sportiva della Casa dell’elica è stata protagonista di una emozionante presentazione ...

Nuova BMW X7 - un colosso pronto a sfidare qualsiasi megasuv : La BMW si trova in una fase instancabile di proposta di nuovi modelli. Dopo l'attesa Z4 Roadster e la Nuova Bmw Serie 3, quest'ultima fondamentale per sfidare gli aggressivi concorrenti di Alfa Romeo, Audi e Mercedes, l'occupazione dei segmenti di mercato prosegue con il suv di lusso X7. L'offerta dei crossover è ora completata verso l'alto: Bmw X7 è il suv più grande, lussuoso e tecnologico di una gamma che partendo dall'X1, ha recentemente ...

BMW - I prezzi di listino della Nuova Serie 3 : La BMW ha diffuso le informazioni relative alla commercializzazione della nuova Serie 3 sul mercato italiano. Al di là del prezzo di 40.550 euro della 320d base, che sarà commercializzata solo a partire dall'estate 2019, il listino al momento del lancio è compreso tra i 43.500 euro della 320d Business Advantage ed i 58.850 euro della 330i M Sport.Il 2.0 diesel da 190 CV e il 2.0 benzina da 258 CV. In occasione del lancio saranno disponibili ...

BMW X7 - Un primo sguardo alla Nuova super Suv : La BMW ha diffuso un nuovo teaser dedicato alla X7. L'ammiraglia della gamma Suv si mostra per ora solo in parte nella zona frontale, confermando quanto già visto nei mesi scorsi durante lo sviluppo dei prototipi. Il doppio rene molto grande e le dimensioni abbondanti la rendono unica nel panorama del marchio. Non è ancora stata annunciata la data di debutto, ma è probabile che possa avvenire al Salone di Los Angeles (dal 30 novembre al 9 ...

Nuova BMW Serie 3 - a Parigi per sfidare Alfa Romeo Giulia : Tolti i veli alla Nuova BMW Serie 3, che verra' presentata al Salone di Parigi 2018, in programma dal 04 al 14 ottobre 2018. Nel video che segue si può ammirare la linea definitiva della berlina bavarese che dal 1975 presidia il segmento D ed è divenuta una vera colonna portante dell'intero Gruppo Bmw. Prima di commentarne il design e i contenuti, vale la pena ricordare che l'obiettivo della Nuova Bmw Serie 3 è quello di sfidare avversarie ...

BMW - La settima Serie 3 - più grande e con una Nuova linea - VIDEO : una delle regine del Salone di Parigi, la BMW Serie 3. Ed è tra i modelli più attesi dagli automobilisti amanti della bella guida, a quasi sette anni dal lancio della generazione attuale. E in questa settima puntata del modello bavarese, la berlina media si presenta aggiornata nello stile, rinnovata nella taglia e nelle proporzioni. Oltre a offrire contenuti inediti relativi ai sistemi di bordo, ai servizi e al comportamento stradale. ...

Nuova BMW Serie 3 2019 - caratteristiche - prezzo e data d’uscita. Sempre uguale e sempre diversa : Da oltre quaranta anni la Serie 3 rappresenta il concetto stesso di berlina sportiva e con oltre 15 milioni di unità vendute nella sua storia è la BMW più diffusa di sempre, ma anche quella che ne rappresenta meglio lo spirito. Dunque, il nuovo modello si rifà in particolar modo alla tradizione sportiva della Serie e si aggiorna in nella dinamica di guida e nella tecnologia. Presentata oggi al Salone di Parigi, arriverà sul mercato a marzo 2019 ...

Nuova BMW Serie 3 : il nuovo punto di riferimento tra le berline premium [FOTO] : Per più di 40 anni la BMW Serie 3 Berlina ha caratterizzato il concetto di piacere di guida sportiva nella classe premium di medie dimensioni La BMW Serie 3 con una silhouette precisa e delle superfici attentamente sagomate. Il modello è 85 millimetri più lungo del suo predecessore (4.709 mm), 16 millimetri più larghi (1.827 mm) e solo 1 mm più alto (1.442 millimetri). Il passo 41 millimetri (2.851 mm) e le carreggiate (anteriori: + 43 mm, ...

BMW X5 - Al volante della Nuova generazione : Correva lanno di grazia 1999 quando la BMW presentò la X5, cogliendo di sorpresa I fedeli a una concezione ultratradizionalista del marchio. E molti, fra questi, preconizzarono lugubri un futuro zeppo dinciampi e pubblici ludibrii per il modello progenitore dellinaudita categoria dei Sav (sport activity vehicle): a Monaco, consigliarono i puristi, si concentrino piuttosto sulle sportive a trazione posteriore e motore longitudinale, lasciando ...

Nuova BMW Z4 2019 - ecco come sarebbe in versione coupé [FOTO] : Dalla fantasia e bravura di X-Tomi Design nasce questo esercizio di stile capace di far sognare gli appassionati del genere Presentata in anteprima in California al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach e recentemente svelata in un’apia galleria di immagini, la Nuova generazione della Bmw Z4 si presenta come un modello completamente inedito, realizzato su una Nuova piattaforma sviluppata con Toyota e caratterizzata da soluzione tecniche e ...