Nord-Est alla sfida della tecnologia “Così attiriamo gli investimenti” 

Previsioni Meteo - una potente tempesta porterà forte maltempo in Italia : da venerdì sera piogge intense - temporali e rischio alluvioni al Centro-Nord - oltre 1 metro di neve sulle Alpi : Previsioni Meteo – Dopo una giornata di caldo senza precedenti per la fine di ottobre al Nord Italia, una potente tempesta porterà il rischio di alluvioni e neve in montagna per alcune parti dell’Europa centrale e meridionale nel corso del weekend. L’area che va dalla Spagna alla Polonia e alla Penisola Balcanica sarà colpita da questo grande e potente sistema. Tuttavia, gli effetti maggiori si avranno dalla Francia meridionale all’Italia ...

Previsioni Meteo - 4-5 giorni di forte maltempo al Nord Italia dal weekend : piogge estreme - c’è il rischio di pericolose alluvioni [MAPPE] : 1/9 ...

Caldo sconvolgente al Nord - il foehn riporta l’estate : +32°C a Parma e Bergamo - stravolti tutti i record storici [DATI e FOTO LIVE] : 1/19 ...

Autonomia : Gruppo Zaia - Veneto - Trentino e Fvg unite - ora Nordest a una sola voce : Venezia, 24 ott. (AdnKronos) - “Con l’elezione di Maurizio Fugatti a Trento si chiude un cerchio: dopo Venezia e Trieste, la presa di quello che è sempre stato uno dei feudi della sinistra, cioè il Trentino, consentirà al Nord-Est di muoversi compattamente su tutti i temi più importanti dell’agenda

"Persone estranee sui binari" : si blocca la circolazione dei treni TreNord tra Lombardia e Piemonte : L'azienda dei trasporti ha avuto segnalazione di presenze non autorizzate tra Trecate e Magenta, stop ai treni della linea S6

Droga dal Marocco - arresti dei CC a Nord : 10.50 Maxi operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Genova, che stanno eseguendo in diverse regioni del Nord Italia un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sedici persone appartenenti a due sodalizi criminali responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti importate in Italia dal Marocco. Ingenti i sequestri di Droga, specie hashish,che superano le due tonnellate. Sequestrate anche due pistole.

Previsioni Meteo - questo fresco durerà pochissimo : Mercoledì torna il super caldo in tutt’Italia - verso clamorosi +30°C al Nord con il foehn : Previsioni Meteo – Poco, pochissimo. Quasi niente. Il fresco arrivato in queste ore sull’Italia grazie a una goccia fredda proveniente dai Balcani è destinato a non lasciare alcun segno nell’evoluzione della stagione autunnale. Eppure si tratterebbe di nulla più che la normalità climatica di questo periodo dell’anno, invece già da domani – Martedì 23 Ottobre – le temperature ricomincieranno subito ad aumentare ...

Elezioni Trentino - per la prima volta nella storia la provincia ha scelto la destra : cade un’altra roccaforte Pd al Nord : Il centrodestra, unito ma subalterno a una Lega ammazzatutti, conquista per la prima volta nella storia la provincia di Trento. Dopo decenni di Democrazia cristiana e poi di centrosinistra, un Pd diviso dagli autonomisti conosce la più amara delle sconfitte in una delle ultime roccaforti rimaste al Nord. Mentre il Movimento 5 stelle non riesce ad incidere. Dopo la notte in cui Bolzano ha registrato l’esplosione del partito di Salvini, ...

La Lega di Matteo Salvini si prende Trento e il Nord Est : La Lega di Matteo Salvini scrive una pagina di storia e conquista il governo del Trentino. Il sottosegretario alla Salute

Taiwan : deraglia treno nel Nordest : 17 morti e 101 feriti : Incidente ferroviario a Taiwan: un treno è deragliato e si è ribaltato, provocando almeno 17 morti e 101 feriti. L’incidente si è verificato nella contea nordorientale di Yilan. I vigili del fuoco hanno riferito che a bordo c’erano circa 310 persone. La linea del treno che si è ribaltato corre lungo la costa ed è molto popolare tra i turisti. L'articolo Taiwan: deraglia treno nel nordest: 17 morti e 101 feriti sembra essere il primo ...

Taiwan : deraglia treno nel Nordest : 17 morti e 70 feriti : Incidente ferroviario a Taiwan: un treno è deragliato e si è ribaltato, provocando almeno 17 morti e 70 feriti. L’incidente si è verificato nella contea nordorientale di Yilan. L'articolo Taiwan: deraglia treno nel nordest: 17 morti e 70 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni Trentino Alto Adige - la Lega sogna l’egemonia nel Nord-est : a Bolzano vanno bene pure gli alleati di Boschi e Pd : Birra, grembiulino blu e foto con i Kastelruther spatzen, la band di musica folk sudtirolese più conosciuta in Alto Adige. È il Matteo Salvini in versione “Südtirol zuerst”, tedeschizzazione del motto “prima gli italiani”. Un’invasione di campo nella politica bolzanina che racconta meglio di qualsiasi altra immagine quanto le Elezioni provinciali in Trentino Alto Adige siano importanti soprattutto per la Lega, tanto da avere la priorità ...

Pd : alla Leopolda 9 va di scena 'Passaggio a Nordest' : Venezia, 19 ott. (AdnKronos) - Veneto e Nordest sbarcano alla Leopolda 9 in programma da oggi, venerdì 19 ottobre, a domenica 21. Saranno i deputati veneti Alessia Rotta, Sara Moretto e Roger De Menech a condurre altrettanti tavoli legati ai temi cari a questo territorio in un contenitore intitolato

Perché vista da Nord-est l'Europa è un principio non negoziabile : Pubblichiamo il discorso che la presidente di Confindustria Udine tiene oggi al roadshow nazionale dell’associazione in Friùli-Venezia Giulia. Anna Mareschi Danieli è dirigente nel team amministrazione e finanza della Danieli & C. Officine Meccaniche Spa di Buttrio Robert Kennedy, in un famosissi