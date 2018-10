Non una di meno in piazza a San Lorenzo per Desiree

F1 - Valsecchi sul caso Mercedes : 'Grave che Non ci sia Tombazis - è una mancanza regolamentare importante' : A tal proposito Davide Valsecchi durante il Paddock Live di Sky Sport F1 ha voluto dire la sua in merito a questa situazione che sta facendo molto discutere. 'I commissari sul posto hanno lasciato la ...

Zhang : «San Siro è una priorità. Marotta? Non c’è stato alcun contatto» : Il neopresidente dell'Inter ha parlato in conferenza stampa di alcuni dei temi più caldi che ruotano attorno al club nerazzurro, tra cui lo stadio. L'articolo Zhang: «San Siro è una priorità. Marotta? Non c’è stato alcun contatto» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

“Ho una rara malattia ai polmoni - Non esiste una cura ma è possibile rallentarla” : la bella principessa Mette-Marit di Norvegia si apre alla stampa : La bella e schiva principessa di Norvegia Mette-Marit ha confessato di soffrire di una rara malattia cronica al polmone, la fibrosi polmonare. Scoperta precocemente, la patologia potrà portarla in un futuro a ridurre gli impegni ufficiali, ma per ora intende continuare con la sua vita. “Per un certo numero di anni, ho avuto problemi di salute ricorrenti, e adesso sappiamo di più su quello che sono“, ha spiegato la principessa in un ...

Mostro di Foligno - la mamma di una vittima dopo le scuse : "Non lo odio - ma Non torni libero" : Luigi Chiatti ha inviato una lettera per chiedere scusa alle famiglie. Ma la madre di Lorenzo Paolucci non ci sta: "Fu lui a dire nel processo che lo avrebbe rifatto in caso di ritorno alla libertà"

Milano - a figlia di due padri Tribunale riconosce il papà Non biologico nell'atto di nascita - A Tgcom24 : 'Sentenza storica' : riconoscere alla minore due genitori dello stesso sesso "non viola alcun principio fondamentale", ma anzi è "superiore interesse della minore" garantirle i "diritti alla bigenitorialità ". Lo ha ...

Terremoto a Zante - 3 feriti e tanta paura ma Non ci sono morti : crolli - frane e una crepa enorme al porto [FOTO] : 1/16 ...

Ferrovie - l’acquisto di Alitalia Non ha motivo. FS sembra una succursale dell’Inps : Sono al massimo i motori del più grande ammortizzatore sociale surrettizio del Bel Paese, il gruppo Ferrovie dello Stato, società pubblica che si distingue per quest’attività di succursale dell’Inps, non per essere una moderna società di trasporti. Tre anni fa fu la volta delle Ferrovie sud-est, con 1.300 Ferrovieri in Puglia, azienda fallita e sotto alcune inchieste della Magistratura per malversazioni, oggi tocca alla ex Menarini ora ...

Cucchi - Salvini : errore di una divisa Non infanga impegno migliaia : Roma, 26 ott., askanews, - "Non ammetterò mai, finchè sarò ministro, che l'eventuale errore di uno permetta a qualcuno di infangare il sacrificio e l'impegno di centinaia, di migliaia di ragazzi e ...

Desirée - la testimonianza dell'amica : «Venduta per una dose : una donna era lì ha visto ha visto ma Non ha parlato» : «So che una donna ha visto tutto ma non ha parlato e ha barattato il suo silenzio per qualche dose di droga». Sono ormai le 22 quando Antonella esce dalla Questura dopo un interrogatorio...