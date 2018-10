Non può pagare l' ospedale e partorisce in strada Venezuela | foto fa il giro

San Lorenzo Non può morire di violenza : San Lorenzo è un quartiere della prima periferia operaia di Roma. Ha alcune matrici indelebili prodotte dalla storia: la faticosa costruzione fuori Piano regolatore, in convenzione o cooperativa, a partire dalla fine dell'Ottocento, la diretta col Verano, il bombardamento, lo sviluppo universitario, la costruzione della sopraelevata all'inizio degli anni ' 70, la proliferazione degli esercizi pubblici, l'estremismo politico e più ...

Casu : manifestazione FN a San Lorenzo Non può essere autorizzata : Roma – “Basta spargere odio sulle ferite della nostra citta’: nella democrazia italiana nessuno puo’ invitare i cittadini a combattere e autorganizzarsi. La manifestazione di Forza Nuova del 27 a San Lorenzo non deve essere autorizzata. Le Istituzioni devono difendere la sicurezza di tutti i cittadini e garantire il rispetto della Costituzione”. “Siamo al fianco della Presidente del Municipio Francesca Del ...

Pensioni d’oro - 651mila euro l’anno all’ex dipendente pubblico. Corte dei conti : “Inps Non può tagliargli il vitalizio” : Tutti i lavoratori sono uguali. Ma quelli pubblici sono più uguali degli altri. La storia dell’ex legale del Comune di Perugia Mario Cartasegna, raccontata oggi dal Corriere della Sera, spiega perché. Il legale, andato in pensione nel 2008, percepiva una pensione di 651mila euro lordi l’anno. In pratica, oltre 20mila euro al mese netti. Perché tanti soldi? Perché il dipendente pubblico – che durante gli anni al Comune di ...

Allegri : "La Juve Non può sprecare altri punti" : Massimiliano Allegri, come rientra la Juve in campionato dopo la vittoria di Manchester? 'La squadra ha giocato bene in Champions, ma domani contro l'Empoli è difficile e non bisogna sbagliare l'...

Kurz : «Manovra da cambiare - l’Italia Non può diventare una seconda Grecia» : «Per come è stata proposta, la manovra italiana non può essere accettata e non rispetta il Patto di stabilità. Farebbe crescere persino di più il debito italiano, mentre stiamo ancora...

Kurz : «Manovra da cambiare - l'Italia Non può diventare una seconda Grecia» : «Per come è stata proposta, la manovra italiana non può essere accettata e non rispetta il Patto di stabilità. Farebbe crescere persino di più il debito italiano, mentre stiamo ancora affrontando le ...

Il mostro di Foligno : "Non vi chiedo di perdonarmi - ma da un evento tragico si può trarre qualcosa di positivo" : "Oggi, sono una persona molto diversa, che non si riconosce in quella descritta dai mass-media, che bisogna riconoscere svolgono il loro preziosissimo lavoro ma che, non avendo avuto contatti diretti con me, anche per una mia scelta che fino ad oggi ho voluto fare per rispetto di tutti, hanno proiettato sempre la stessa immagine cristallizzata di me". È un passaggio della lettera all'Unione Sarda di Luigi Chiatti, colui che si ...

Fare il tartuficoltore? Ora si può (e Non è affatto male) : Lo staff di TrufflelandFrancesco Loreti UrbaniLe serre di TrufflelandLe serre di TrufflelandLa tartufaia di TrufflelandLa tenuta TrufflelandTrufflelandÈ un fungo che vale quasi quanto un gioiello e i cosiddetti tartufai vanno nei boschi sperando di trovarlo e venderlo. Oggi, però, con un po’ di terra a disposizione il tartufo si può anche coltivare, diventando tartuficoltori. Il Progetto Truffleland è nato proprio per questo: aumentare la ...

BTp - perché il fondo sovrano russo Non può comprare titoli di stato italiani : «I fondamentali dell'economia italiana sono solidi - ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin - non c'è nessuna remora politica a comprare titoli di stato italiani da parte del nostro fondo sovrano». Ma qual'è la ...

Dj Fabo e Cappato - storia (triste) di un Parlamento che Non può più restare immobile : La Corte Costituzionale ha chiesto a chiare lettere che il Parlamento intervenga sul suicidio assistito, entro 11 mesi, per...

Napoli - l’agente di Hamsik : “Futuro? Non si può sapere” : Napoli– Doveva partire nella scorsa estate, quando dalla Cina gli fecero un’offerta irrinunciabile per la maggior parte dei giocatori. Marek Hamsik ci ha pensato, molto, valutando seriamente l’ipotesi di partenza. Il suo addio sembrava imminente, ma l’arrivo di Ancelotti in panchina lo convinse a rimanere, forse, per un’ultima stagione, per dare l’assalto a quello scudetto […] L'articolo Napoli, ...

Il 41 bis Non può essere una vendetta di stato. E l'Europa condanna l'Italia su Provenzano : La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la decisione di continuare ad applicare il carcere duro previsto dall’articolo 41 bis a Bernardo Provenzano dopo il 23 marzo, quando furono evidenziati i problemi di salute che avrebbero condotto alla morte del boss mafioso. La Corte non

Dj Fabo - Bongiorno : “Si deve poter morire con dignità. Sono credente - ma la propria fede Non può influenzare leggi per tutti” : “Si deve poter morire con dignità”. “Sono credente, ma la propria fede non può influenzare legge per tutti”. Dopo la decisione della Corte costituzionale di rinviare la propria decisione sul reato di aiuto al suicidio e la concessione di un anno di tempo al Parlamento per legiferare, anche la ministra leghistaper la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno si è associata alle parole del presidente della Camera M5s ...

Maltempo - Borrelli : “Non si può fare polemica sul numero delle allerte - anche con quelle gialle si può morire” : “Il numero delle allerte non è governabile, non si può fare polemica sul numero delle allerte perché con allerte anche gialle si può morire e abbiamo visto quello che è accaduto al Raganello“: lo ha dichiarato oggi a Rimini il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli. “Quello che conta è aiutare i sindaci per diramare l’allerta e far arrivare ai cittadini l’informazione che serve per mettere in ...