NON | il cashmere sostenibile alla portata di tutti

Progetto NON : cashmere sostenibile e di qualità : Progetto NON non è un Progetto qualunque e non è per chiunque. Si tratta di maglie in cashmere avvicinabili da tutti, con un costo sostenibile economicamente e un processo di produzione sostenibile per l’ambiente. Adatto a chi, maschio o femmina, giovane o anziano, sta attento a ciò che indossa convinto che non si tratti di una questione puramente estetica, il Progetto NON ora vende i suoi capi a Milano e a Parigi ma sarà presto on line per ...