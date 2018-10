Nick dei Cugini di campagna rivela di essere sul lastrico | “Lancio un appello a Carlo

Nick Luciani dei Cugini di campagna caduto in miseria : «La vita agiata è un ricordo. Carlo Conti chiamami in tv» : 'La vita agiata di un tempo è solo un ricordo. E' come se ogni giorno mi trovassi ad affrontare una strada in salita, visto che in questi ultimi anni ho lavorato poco'. A parlare Nick Luciani , che ...

NBA – Enes Kanter in… WWE?! Il centro dei KNicks svela : “Paul Heyman mi aspetta - Vince McMahon mi conosce” : Enes Kanter potrebbe avere un futuro nel wrestling! Il cestista dei Knicks interessato al passaggio in WWE: ha già parlato con Paul Heyman Enes Kanter è un grande fan della WWE, come probabilmente molti altri sportivi, comprese le stelle del basket NBA. Ma quanti di essi, dopo aver concluso la propria carriera, pensano ad un futuro da… wrestler? Enes Kanter ci sta facendo più di un pensierino. Il centro turco lo ha rivelato ai ...

NBA - Joakim Noah non ne può più dei New York KNicks : 'Lasciatemi andare!' : Fino a pochi giorni fa sembrava tutto pronto per l'atteso addio tra Joakim Noah e i New York Knicks, ma a una settimana dall'inizio dei training camp ancora non è stato annunciato nulla su una loro ...

NBA – New York in fiducia - il presidente dei Mills non ha dubbi : “qualcosa sta cambiando in casa KNicks” : Il presidente dei New York Knicks, Steve Mills, ha speso delle belle parole per la nuova atmosfera che si respira intorno alla squadra: l’arrivo di coach Fizdale e le nuove aggiunte al roster fanno ben sperare Dopo alcune stagioni a dir poco pessime, in casa New York Knicks sembra si respiri aria nuova, aria di cambiamento. L’arrivo di coach Fizdale, i suoi metodi tesi a creare la coesione del gruppo che tanto è mancata nelle scorse ...

Con «Idol» dei BTS e Nicki Minaj siamo a un nuovo livello di follia - : ... qualcuno potrebbe storcere il naso, ma la cosa interessante è come questo nuovo movimento asiatico sia riuscito a sostituire in tutto il mondo le vecchie boyband occidentali, che negli ultimi dieci ...

Nick Luciani - ex solista dei Cugini di Campagna a Roccazzo : Nick Luciani, ex solista dei Cugini di Campagna, sarà l’ospite d’onore della 32esima edizione della “Sagra dell’Uva” a Roccazzo