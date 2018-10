Nemo | Enrico Lucci riparte con Di Maio ospite Daniele Piervincenzi prende il posto di

davidemaggio

(Di venerdì 26 ottobre 2018)Sarà Luigi Diil primodella nuova stagione di-Nessuno escluso. Il programma tornerà stasera in prime time con nuovi servizi d’attualità e con una maggiore attenzione al confronto politico, come dimostra la scelta di invitare il vicepremier e Ministro del Lavoro proprio nei giorni in cui si discute della manovra economica. Novità alla conduzione:non sarà più affiancato da Valentina Petrini. La giornalista, infatti, non fa più parte del cast del programma ed è tornata su La7 a Piazzapulita., che quest’anno ha preso spazio su Rai2 (qui la recensione del suo Realiti sciò), sarà coadiuvato da, il cronista che subì l’aggressione di Roberto Spada ad Ostia proprio durante la realizzazione di un servizio per. Anche quest’anno, il programma di Rai2 proverà ad indagare la realtà attraverso le ...