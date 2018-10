Nel weekend «Imola Classic» chiude la stagione motoristica all' autodromo

Ondata di maltempo Nel weekend - rischio nubifragi al Nord : Una intensa perturbazione è in arrivo nel weekend con piogge anche forti in particolare al Nord e sulle zone tirreniche e con rischio di nubifragi. A Venezia è possibile l'acqua alta mentre altrove al ...

Catania : “Le Vie dei Tesori” ritorna Nel weekend - aperti 32 luoghi della città etnea : Ogni nobile famiglia aveva la sua monaca: spesso la fanciulla prendeva il velo per lasciare integra l’eredità di casa per il primogenito o la sorella maggiore. La cerimonia che la voleva “sposa in Cristo” era molto commovente e da quel momento iniziava per la giovane, una vita da reclusa. Uno dei pochissimi svaghi delle religiose era seguire la festa di Sant’Agata. Le monache benedettine di San Giuliano salivano sul loggiato che abbracciava la ...

Forti venti - burrasche e mareggiate in arrivo Nel weekend. Ecco le zone più esposte : Roma - Già nel corso di venerdì si assisterà ad un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali, a causa dell'approfondimento di una profonda depressione che stazionerà almeno fino a lunedì sul Golfo Ligure, dando luogo ad un weekend caratterizzato da venti tesi o Forti che renderanno i mari agitati e potranno anche innescare anche mareggiate sulle coste esposte. VENERDI'. venti in rinforzo da sudovest sui ...

Atletica - l’Italia Elite si ritrova Nel weekend : gli azzurri definiscono i piani per il 2019 : L’Atletica Elite Club, cioè il gruppo dei migliori azzurri, si radunerà al Centro Giulio Onesti di Roma da domenica 28 a martedì 30 ottobre per l’annuale riunione di programmazione. Nel corso dei tre giorni, il nuovo Direttore Tecnico Antonio La Torre definirà il percorso agonistico e di preparazione dei vari atleti di punta del nostro movimento per quanto riguarda la prossima stagione. Nell’AEC sono presenti tutti i nostri ...

Meteo Liguria : previsto maltempo Nel weekend : L'autunno sulla Liguria si è fatto attendere con trepidazione anche quest'anno: i mesi di settembre e ottobre non hanno visto alcun fenomeno Meteorologico importante e sono trascorsi nel più totale "anonimato", portando il territorio regionale nuovamente sull'orlo della siccità. Tutto questo a causa della posizione anomala dell'anticiclone delle Azzorre che, sospinto da una forte attività ciclonica nell'oceano atlantico, ha centrato il suo ...

Tartufo bianco e nero - Nel weekend la mostra mercato a Barberino di Mugello : Nel pomeriggio gli spettacoli promossi da Catalyst: "Archimossi" la prima orchestra itinerante di archi amplificati, viole e violini e "Tartufo e le Fiabe del Bosco": letture animate ed animazione. ...

Vela – Quanti successi Nel weekend per il Circolo Velico Ravennate : Campionato Italiano Match Race, Optimist Halloween Cup e Trofeo Panerai, una scia di successi per il Circolo Velico Ravennate Jacopo Pasini vince il settimo titolo di Campione Italiano Open Match Race Marina di Scarlino – Arriva il settimo successo nazionale nella disciplina dell’uno contro uno per il Ravennate Jacopo Pasini che ieri, domenica 21 ottobre, ha messo il sigillo sul Campionato Italiano Open Match Race organizzato ...

Buskers - stoffe e cibo Cosa c'è Nel weekend : weekend pieno di appuntamenti a Castelbuono per la XII edizione di Funghi Fest, con degustazioni, mostre, musica e spettacoli, percorsi didattici, visite guidate e tutto il meglio che può offrire l'...

Le leghe europee alla UEFA : «No alle gare di coppa Nel weekend» : La “European Leagues” ha approvato un documento in cui pone i limiti di negoziazione con la UEFA per la compilazione del calendario 2021-2024. L'articolo Le leghe europee alla UEFA: «No alle gare di coppa nel weekend» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cosa fare a Roma Nel weekend del 20 e 21 ottobre : ... zona per le attività di intrattenimento , laboratori, corsi, game e molto altro, , un grande palco per gli spettacoli e un'area dedicata al meglio del food giapponese. Non solo shopping ma un vero e ...

Cosa fare a Milano Nel weekend del 20 e 21 ottobre : Walking Day Domenica 21 ottobre torna la manifestazione che intende promuovere gli stili di vita salutari e lo sport. Giunta alla terza edizione, la lunga camminata partirà da piazza del Cannone alle ...

Nel weekend arriverà il freddo artico : crollo delle temperature fino a 15 gradi : Dopo l'ondata di caldo anomalo a cui abbiamo assistito in queste settimane, il freddo farà finalmente la sua comparsa sull'Italia. Secondo le previsioni di Meteo.it, un vortice proveniente dall'artico scenderà nel fine settimana tra sabato 20 e domenica 21 ottobre verso l'Italia e i Balcani, portando con sé masse d'aria fredda sino a meno 35/37 gradi a 5.000 metri circa, meno 18/20 gradi a 3.000 metri e meno 12/15 gradi a ...

Casa occupata Nel weekend Laurentino 38 Roma/ Video - Giulio Golia ai "ponti" : la vera storia (Le Iene Show) : "La periferia abbandonata di Roma Capitale", Giulio Golia a Le Iene Show si reca a Laurentino 38 per parlare di case occupate e dell'emergenza abitativa della città.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 00:04:00 GMT)

After futuri digitali : presentata la seconda edizione del festival in programma Nel weekend a Reggio Emilia : Per tre giorni, oltre 80 appuntamenti tra dibattiti, workshop, dimostrazioni e spettacoli permetteranno di conoscere le ultime novità in materia di intelligenza artificiale, robotica e scienza dei ...