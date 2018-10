Negli Stati Uniti sono stati trovati altri due pacchi bomba | erano indirizzati a CNN e al

Cancelleri vola Negli Stati Uniti : seguirà le elezioni di medio termine : ... ma con la consapevolezza di voler raccontare quanto di buono ci sia nella nostra terra e nel nostro modo di fare politica. Sapere di essere lì a rappresentare la Sicilia - continua - mi riempie d'...

Lane - Salini Impregilo - si aggiudica due contratti Negli Stati Uniti : Lane, la controllata statunitense di Salini Impregilo , ha vinto due contratti negli States nei settori strade e acqua. Valore complessivo 400 milioni di dollari . In particolare, un contratto da 346 ...

Usa - Trump : la violenza politica non ha posto Negli Stati Uniti : Washington, 24 ott., askanews, - Dopo le bombe rudimentali inviate ad alcuni bersagli dei suoi attacchi politici il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che la violenza politica 'non ha posto negli Stati Uniti'. 'Voglio solo dirvi che in questi momenti dobbiamo cercare unità, dobbiamo stare insieme e mandare un messaggio, unico, chiarissimo, inconfondibile che &...

Cosa succede con le bombe Negli Stati Uniti : Tre pacchi bomba sono Stati intercettati negli Stati Uniti: uno indirizzato alla Cnn, uno al presidente Clinton e al segretario di stato Clinton e uno al presidente Obama. La sede di Time Warner a New York dove si trovano anche gli uffici della Cnn è stata evacuata per un pacco bomba sospetto, e t

Allarme Negli Stati Uniti - intercettati pacchi bomba contro Obama e i Clinton : A New York evacuato il Time Warner Center - dove ha sede la Cnn - dopo il ritrovamento di un dispositivo sospetto

Ricordate il 'ricco' Conca? Va a giocare Negli Stati Uniti : Diventato nel 2011 uno dei giocatori più pagati del mondo quando lasciò il Fluminense e firmò un contratto di due anni e mezzo da 12 milioni di euro a stagione con il Guangzhou Evergrande, Dario Conca è pronto a ripartire dagli Stati Uniti. Dopo l'...

Hamilton in pole Negli Stati Uniti : Mondiale quasi fatta : E’ quasi fatta per Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes centra la pole nel GP degli Stati Uniti e mette

Ibrahimovic : “Sto bene Negli Stati Uniti - non penso all’Europa” : Nelle settimane scorse si è tanto parlato di un possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic, e Leonardo non ha mai smentito nettamente l’ipotesi. Lo stesso svedese, però, oggi ha dichiarato in un’intervista di trovarsi bene negli Usa e di non aver mai pensato di riabbracciare l’Europa: “In questo momento penso che stia vivendo una situazione in cui necessito di equilibrio tra riposo e lavoro. Sono reduce da un ...

USA : aumentano gli incidenti Negli Stati dove è stata legalizzata la marijuana : Ad affermarlo è una ricerca condotta dall’Insurance institute for highway safety e l’Highway loss data institute negli stati americani dove la marijuana è stata legalizzata ad uso ricreativo gli incidenti stradali risultano aumentati. Ad affermarlo è una ricerca condotta dagli istituti per la sicurezza IIHS (Insurance institute for highway safety) e HLDI (Highway loss data institute). Questa analisi ha stabilito che tra gennaio 2012 e ...

Incidenti negli Usa - In crescita Negli Stati dove la marijuana è legalizzata : D'altra parte negli stati Uniti è in atto una battaglia politica tra chi vorrebbe estendere la legalizzazione e quanti invece vorrebbere mantenere lo status quo. 'Sappiamo che molti stati stanno ...

C’è una misteriosa malattia Negli Stati Uniti : Causa debolezza e paralisi muscolare nei bambini e i casi sono in aumento: si sospetta c'entrino alcuni virus, ma non se ne capiscono le cause The post C’è una misteriosa malattia negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Accadde oggi : nel 1933 l’ebreo Albert Einstein arriva Negli Stati Uniti in fuga dal governo nazista : Ebrei in fuga. Scienziati in fuga. Esseri umani in fuga. Dalla Germania nazista chiunque poteva fuggiva via. Le persecuzioni dovute alle leggi razziali erano insostenibile e scappare via, lasciare la propria casa, la propria vita, la propria patria, sembrava l’unica soluzione plausibile. Era il 17 ottobre 1933 quando uno scienziato tedesco di religione ebraica mise piede su suolo statunitense: era Albert Einstein. In Germania la ...

RAI STORIA * ' IL GIORNO E LA STORIA ' : Il 17 ottobre del 1933 Albert Einstein arriva Negli Stati Uniti - Lo scienziato ebreo lascia la ... : Famoso in tutto il mondo, trascorre in America gli anni finali della sua vita. E qui muore, nella città di Princeton, nel 1955.

Usa - Trump dichiara che Putin è “probabilmente” coinvolto in assassinii e avvelenamenti : “Ma non Negli Stati Uniti” : Donald Trump ha detto che “probabilmente” il presidente della Russia, Vladimir Putin, è coinvolto in assassinii e avvelenamenti, ma poi sembra abbia voluto minimizzare la gravità di queste azioni, soprattutto nel contesto dei rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Russia, precisando che comunque non sono mai Stati commessi su suolo americano. La dichiarazione a sorpresa dell’inquilino della Casa Bianca è stata fatta ai ...