' Ndrangheta : confiscati beni per 25 mln a imprenditore reggino : beni per un valore di 25 milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia a Michele Serra, 51 anni, imprenditore di Reggio Calabria molto noto nel settore del commercio di prodotti casalinghi ed alimentari. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale reggino , su proposta del direttore della Dia, e colpisce un patrimonio comprendente 5 aziende, di cui 4 società di capitali ed una ditta ...

'Ndrangheta - confiscati 2 - 5 mln di beni : 10.46 beni per 2, milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di finanza di Reggio calabria a Giuseppe Stefano Tito Liuzzo, condannato per associazione mafiosa come appartenente alla cosca Rosmini della 'Ndrangheta reggina,egemone nei quartieri Modena, Ciccarello e San Giorgio Extra di Reggio. Il provvedimento si collega all'operazione "Araba Fenice" del 2013,che aveva portato a 47 arresti e al sequestro di 14 imprese e società,unità ...