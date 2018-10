NBA | LeBron James firma la sua prima tripla doppia da Lakers | Denver sconfitta

NBA 2019 - i risultati della notte : LeBron James in tripla doppia trascina i Lakers. Boston conferma la crisi di OKC : Sono quattro le partite della notte NBA. Si sono definitivamente sbloccati i Los Angeles Lakers. Il difficile inizio di stagione (tre ko di fila) è ormai alle spalle e i gialloviola sono al loro secondo successo consecutivo. Bella vittoria contro i Denver Nuggets per 121-114 grazie soprattutto ad una straordinaria prestazione di LeBron James, che chiude con la prima tripla doppia stagionale da 28 punti, 11 rimbalzi ed 11 assist. Importanti anche ...

Basket - NBA risultati : Curry 51 punti - LeBron vince la prima coi Lakers : Stephen Curry dà i numeri: i suoi 51 punti , con 11 triple, in soli 3 quarti passati sul parquet guidano i Warriors al dominio sui malcapitati Wizards, incapaci di reagire allo show di Steph e di ...

Basket - NBA : San Antonio rimanda il primo successo di LeBron - ok Golden State e Toronto : WASHINGTON - Terzo ko in altrettante partite per i Los Angeles Lakers di LeBron James. San Antonio gela lo Staples Center vincendo 143-142 al termine di un overtime. Il 'Prescelto', ovviamente, è uno ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Lakers e LeBron ancora ko - sorridono Belinelli e gli Spurs. Golden State torna subito a vincere : Nove partite nella notte NBA. I Los Angeles Lakers rimandano ancora una volta la prima vittoria stagionale. LeBron James e compagni subiscono la terza sconfitta consecutiva, cedendo allo Staples Center dopo un tempo supplementare ai San Antonio Spurs per 143-142. A decidere la partita è stata una tripla di Patty Mills a sette secondi dalla fine, con James che poi ha sbagliato il tiro della vittoria. In precedenza lo stesso LeBron aveva portato ...

NBA – Rissa Rondo-Paul - la reazione di LeBron James : “cosa ho detto alla squadra? Ecco com’è andata” : Dopo la Rissa fra Rajon Rondo e Chris Paul, puniti con una squalifica che ha colpito anche Ingram, LeBron James ha spiegato cosa è accaduto una volta tornati negli spogliatoi Inizio di stagione complicato per i Los Angeles Lakers. La franchigia gialloviola si è trovata a dover affrontare più di un problema nelle prime partite di stagione, ad iniziare dalle due sconfitte in altrettante partite, per passare poi alla Rissa scatenatasi durante ...

Basket - NBA : LeBron e i Lakers si arrendono a Houston. Jokic come Chamberlain : ROMA - I San Antonio Spurs di Belinelli sono stati battuti nella notte italiana Nba. Il quintetto texano si è arreso con il punteggio di 121-108 ai padroni di casa dei Portland Trail Blazers, ...