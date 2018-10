Nba | Houston va all-in | per arrivare a Butler | i Rockets vincolano il futuro

Nba risultati : Belinelli e Spurs k.o. - Houston perde Harden e partita : San Antonio continua una stagione già da montagne russe facendosi maltrattare in casa da Indiana nonostante i 16 punti di Marco Belinelli, ancora positivo dalla panchina. Brutte notizie per Houston: ...

Nba 2019 : Golden State spaventa con un Curry mostruoso - si sbloccano i Lakers - bene Toronto e Bucks - sprofondano Houston e Cavs : Si sono giocate ben 11 partite nelle nottata NBA, e gli spunti non sono mancati. Toronto e Milwaukee proseguono la loro marchia a Est, dove Cleveland sprofonda sempre più (sullo 0-4) mentre ad Ovest Golden State asfalta Washington, si sbloccano i Lakers, e Houston prosegue nel suo inizio difficoltoso di campionato. Golden State WARRIORS (4-1) – WASHINGTON WIZARDS (1-2): 144-122. I Golden State Warriors hanno iniziato questa stagione in ...

Nba - i Clippers si godono il miglior Gallinari : Houston cade a Los Angeles : 20.7 punti di media, conditi da 7.3 rimbalzi e il 48% da tre. Dopo un anno di attesa, i Los Angeles Clippers si stanno finalmente godendo il Danilo Gallinari che avevano ingaggiato con l'idea di ...

Nba - Gallinari show contro Houston : tutte le giocate del Gallo [VIDEO] : Danilo Gallinari ha aiutato i suoi Clippers a portare a casa una vittoria importante contro Harden e soci Gallinari da urlo nella notte NBA. I suoi Clippers hanno vinto contro gli Houston Rockets privi di Paul, una vittoria 115-112 che dà morale alla squadra di coach Rivers che ha enormi aspettative in questa stagione. Come detto, Gallinari ha avuto un ottimo impatto sulla gara, autore di 20 punti con 9 rimbalzi e 4 assistenze per i ...

Basket - Nba : LeBron e i Lakers si arrendono a Houston. Jokic come Chamberlain : ROMA - I San Antonio Spurs di Belinelli sono stati battuti nella notte italiana Nba. Il quintetto texano si è arreso con il punteggio di 121-108 ai padroni di casa dei Portland Trail Blazers, ...

Nba – Pazzesca rissa in Lakers-Houston - pugno in faccia di Rondo a Chris Paul : scoppia il caos allo Staples Center [VIDEO] : Al termine della gara, Rondo colpisce con un pugno Chris Paul dando il via ad una clamorosa rissa in cui interviene anche Ingram Una rissa in pieno stile far west, arrivata nel corso degli ultimi minuti del match tra Los Angeles Lakers e Houston. Protagonisti Rondo e Chris Paul, con quest’ultimo colpito al volto da un pugno sferrato dal giocatore giallo-viola. Da lì si scatena il caos, con Ingram che interviene e colpisce a sua volta ...

Risultati Nba – Lakers sconfitti in casa da Houston - i Pistons sbancano Chicago : sorrisi anche per Denver e Phila : Prima sconfitta davanti al proprio pubblico per i Lakers, costretti ad arrendersi al cospetto dei Rockets. Ottima affermazione dei Pistons, che vincono a Chicago Spettacolo ed emozioni nella notte Nba, con i riflettori puntati sullo Staples Center, stracolmo per la prima di LeBron James davanti al pubblico dei Lakers. Un esordio amaro per l’ex Cleveland, costretto ad incassare una bruciante sconfitta nonostante il completo equilibrio ...

Nba 2019 - i risultati della notte : Lakers e LeBron ancora sconfitti - riscatto Houston. Successi per Toronto - Boston e Philadelphia : Dieci partite nella notte NBA. ancora una sconfitta per i nuovi Los Angeles Lakers, che alla prima della stagione allo Staples Center cedono 124-115 agli Houston Rockets. Pronto riscatto, dunque, per la squadra di Mike D’Antoni, dopo il ko all’esordio con i Pelicans, mentre per i gialloviola ancora una volta è stato fatale l’ultimo quarto ed un finale di partita dove si è vista una squadra ancora in fase di costruzione. LeBron ...

Nba : i Lakers di LeBron perdono ancora - contro Houston finisce in rissa : Los Angeles Lakers-Houston Rockets 115-124 Di spunti, di motivi d'interesse, di tensione emotiva e sportiva non ne mancava certo nella prima partita casalinga ufficiale dei Los Angeles Lakers di ...

Nba risultati - Davis asfalta Houston Leonard è già il re di Toronto : Un Anthony Davis già in versione MVP regala il successo ai suoi Pelicans e rovina il debutto di Carmelo Anthony con i Rockets, finiti al tappeto sul parquet di casa. Parte nel migliore dei modi, ...

Nba 2019 : Houston cade a sorpresa - iniziano bene Bucks - Nuggets e Raptors - sorride Belinelli - mentre Gallinari cede sul finale : Dopo la opening night di ieri, programma decisamente più fitto nella nottata della NBA. Ben 22 squadre in campo e tanti spunti nelle partite disputate, tra esordi eccellenti, squadre con i cerotti e prime sorprese, su tutte la caduta degli Houston Rockets sul proprio parquet. Serata agrodolce per i due italiani, Marco Belinelli parte bene con i suoi Spurs, Danilo Gallinari cade sul finale con i suoi Los Angeles Clippers. CHARLOTTE ...

Nba - Gentile tagliato dagli Houston Rockets : ROMA - Il rappporto tra Alessandro Gentile e gli Houston Rockets è giunto al capolinea. La franchigia texana ha infatti comunicato il taglio dell'azzurro - che non era neppure stato convocato per il ...

Nba - gli Houston Rockets hanno tagliato Gentile : Houston Rockets, Alessandro Gentile è stato tagliato per far spazio a Tim Bond, spedito successivamente in D-League Gli Houston Rockets hanno ufficialmente tagliato Alessandro Gentile. La guardia italiana alle prese con tanti problemi fisici, non è riuscita ad effettuare la Preseason con i Rockets e adesso Gentile è stato tagliato per far spazio ad un nuovo arrivo. Secondo quanto riferisce Mark Berman di fox26Houston.com, Houston ha deciso ...