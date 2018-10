Napoli | la Metro 1 a singhiozzo | in un anno 54 ore di stop

Sciopero generale 26 ottobre 2018 : trasporti - sanità - scuola/ Ultime notizie : stop treni - bus e metro a Napoli : Sciopero 26 ottobre 2018 : mezzi pubblici, treni , metro , aerei e scuola . Ultime notizie a Roma e Milano: info orari Atac e Atm, caos per treni talia e Trenord(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 19:49:00 GMT)

Napoli - il Ministero revoca il placet per le griglie della metro al Plebiscito : Il Ministero dei Beni e Attività Culturali ha inviato una lettera al Comune di Napoli in cui sospende il parere favorevole della soprintendenza alle griglie di ventilazione in piazza del Plebiscito. ...