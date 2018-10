Napoli | in Consiglio primo esponente Lega di Salvini Vincenzo Moretto ex Msi | poi An

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Nasce incomunale ail gruppo delladella destra storica partenopea ha ufficializzato il suo passaggio nel partito del vicepremier Matteo, nel corso di una affollata conferenza stampa., ex Msi poi An, ha alle spalle 20 anni di esperienza come consigliere comunale a. Il consigliere,leghista nell’Assise cittadina, approdò in Fratelli d’Italia-An, candidandosi, però, alle comunali del 2016, con la civica ‘Prima’, a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Gianni Lettieri. L'articolo, indi(ex Msi, poi An) passa al Carroccio proviene da Il Fatto Quotidiano.