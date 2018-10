Napoli | il monito De Luca | ' Piazza Plebiscito | riprendere subito i lavori'

Napoli - vice ct Brasile : “Allan? Lo monitoriamo - è fortissimo” : “Allan del Napoli lo monitoriamo ed è fortissimo, ma lì abbiamo Renato Augusto che è un calciatore di fiducia oltre a Paulinho“. Sylvinho, collaboratore del ct del Brasile Tite, ai microfoni di ‘Si gonfia la rete’ su Radio Marte conferma l’interesse dei verdeoro per il centrocampista dei partenopei per quanto la concorrenza in mediana sia tanta. “Allan è un calciatore importante al pari di Jorginho che ...