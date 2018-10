Napoli | Carlo Ancelotti | se vi piace chiamatelo genio

Napoli - Allan a Parigi sotto la lente di ingrandimento : il Brasile vuole convocarlo : Ormai è da più di un anno che Allan sta disputando delle ottime partite a livello internazionale. Titolare inamovibile nel Napoli di Sarri e anche in quello di Ancelotti, non è mai stato notato dalla federazione brasiliana che ora vorrebbe chiamarlo. Il motivo? Le recenti prove del brasiliano, soprattutto quella con il Liverpool, hanno attirato […] L'articolo Napoli, Allan a Parigi sotto la lente di ingrandimento: il Brasile vuole ...

Psg-Napoli - Allan osservato speciale dal Brasile : Tite vorrebbe convocarlo : ROMA - Il ct della nazionale brasiliana, Tite , seguirà con particolare interesse la sfida di Champions di questa sera fra Psg e Napoli . Non solo perché gli interessa verificare le condizioni di ...

Psg Napoli : Carlo Ancelotti e Marek Hamsik in conferenza stampa LIVE : LIVE 18:18 23 ott Che emozione è tornare a Parigi? Ancelotti: "Diciamo che sono emozioni contrastanti. Qui ho giocato l'ultima di Champions col Bayern, un ricordo non piacevole. Ma esperienza molto ...

Udinese Napoli - Carlo Ancelotti in conferenza stampa LIVE : LIVE 12:25 19 ott Bilancio negativo per il Napoli a Udine: nei precedenti 39 incontri disputati sono arrivate 6 vittorie, 19 pareggi e 14 sconfitte. Lo scorso anno gli azzurri, allenati da Maurizio ...

Inizia la stagione di Concerti al Teatro di San Carlo di Napoli : si riparte da Jurij Valcuha : Prende il via venerdì 19 ottobre la stagione di Concerti del Teatro di San Carlo con la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, opera dedicata ad Alessandro Manzoni. La stagione prende il via in pompa magna festeggiando anche il rinnovo dell'impegno del maestro Jurij Valcuha direttore musicale del Teatro dal 2016.Continua a leggere

Artecinema al via : Basquiat - Frida Kahlo - Mappletorpe al Teatro Augusteo e al San Carlo di Napoli : Inizia oggi 11 ottobre la 23ª edizione di Artecinema, il Festival Internazionale di Film sull’Arte Contemporanea. L'iniziativa sarà inaugurata al San Carlo e continuerà presso il Teatro Augusteo di Napoli. Il tema di questa edizione sarà l'elettrizzante atmosfera artistica della New York degli anni Ottanta.Continua a leggere

Napoli - Ancelotti : "Gol al 90'? Meglio così...". ADL : "Carlo degno della sua fama" : Carlo Ancelotti non poteva chiedere di più ai suoi: "E' stata una serata di forti emozioni - ammette il tecnico azzurro ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo fatto molto bene per tutta la partita: non ...

La rivoluzione gentile di Carlo Ancelotti al Napoli : Alla vigilia di Juventus-Napoli che si giocherà sabato 29 settembre nell’inusuale orario delle 18, la rivoluzione gentile di Carlo Ancelotti può dirsi già avvenuta in casa azzurra Non si tratta tanto del modulo scelto per mettere la squadra in campo, comunque variato rispetto al 4-3-3 degli ultimi tre anni, ma della vorticosa rotazione dei giocatori nell’11 titolare. A fine settembre, l’allenatore emiliano ha già fatto ...

Stella Rossa-Napoli - la conferenza di Carlo Ancelotti in diretta LIVE : LIVE 18:21 17 set Ha detto che è eccitato sportivamente. È più gasato per l'ambiente che troverà o perché da domani potrà dimostrare che questo girone non sarà un duopolio PSG-LIVErpool? Ancelotti: "...

Napoli - scooter in fuga da un posto di blocco : due pistole lanciate davanti al teatro San Carlo : Lo scooter percorre via San Carlo, arriva alla curva prima di raggiungere piazza Trieste e Trento vede che davanti alla Fontana del Carciofo c'è un posto di controllo delle forze dell'ordine; inverte ...

Carlo Ancelotti - altro che Champions : a Napoli clima teso - la brutta sorpresa al San Paolo : Da quello 'scudetto perso in albergo a Firenze' dello scorso anno, col 3-0, tripletta di Simeone, incassato dal Napoli nella trasferta della 35esima giornata di Serie A, la sfida tra partenopei e ...

Napoli choc - scoperte le pistole del clan vicino al teatro San Carlo : Le avevano lasciate vicino al teatro San Carlo, probabilmente abbandonate in tutta fretta o tenute pronte per un prossimo utilizzo. Due pistole, entrambe semiautomatiche con matricola abrasa e una ...

MARCIANISE - Voci e Suoni del Mediterraneo : i classici napoletani e francesi con le sonorità del mondo arabo - Jam Session con M'Barka Ben Taleb e il Coro di Napoli di Carlo Morelli GUARDA LE FOTO : 16:30:24 Martedì 11 settembre nella piazza Umberto I di MARCIANISE protagoniste la musica e le atmosfere del Mediterraneo, nel segno dell'integrazione culturale. "Voci e Suoni del Mediterraneo" è, ...

Carlo Ancelotti - parla il tecnico del Napoli / Ultime notizie : "Classifica? Pensiamo a battere la Sampdoria" : Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato in vista del match contro la Sampdoria. "La classifica? Prima Pensiamo a vincere contro i blucerchiati". Ecco le sue parole.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 17:06:00 GMT)