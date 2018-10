Napoli | Ancelotti | ' Roma temibile al di là dei suoi alti e bassi'

Ancelotti in redazione al Mattino : «Napoli è una città bellissima - è l'ora dello scudetto al Sud» : Carlo Ancelotti nella redazione del Mattino: dopo il pari beffa di Parigi e alla vigilia della sfida con la Roma, il tecnico del Napoli è stato ospite della redazione al Centro...

Napoli : Carlo Ancelotti - se vi piace chiamatelo genio : Napoli - Ma quanto dista la Luna? Perché a volte, il sospetto, è di esserci arrivati vicinissimi, d'aver visto cose che voi uomini... d'essere piombati in una nuova dimensione, umana e comunque ...

Napoli - elogi dalla Francia per Ancelotti : 'Ha dominato tatticamente' : ROMA - Odi a Carlo Ancelotti e al Napoli sulla stampa francese dopo il pareggio strappato a 2' dalla fine al Parco dei Principi dal PSG ai partenopei nel girone di Champions League. 'Ancelotti ha ...

Napoli - Fabian Ruiz nuova scoperta di Ancelotti : adesso può diventare insostituibile : Il Napoli è sceso in campo nella gara di Champions League contro il Psg, grande prestazione della squadra di Carlo Ancelotti che ha accarezzato il colpo grosso, nel finale la beffa di Di Maria che non cambia il giudizio sulla squadra azzurra. Il Napoli ha disputato una partita pazzesca, di grande intensità ma soprattutto di qualità, con gli attaccanti in giornata di grazia, soprattutto Insigne e Mertens ma tutta la squadra ha risposto ...

Napoli formato Champions - il miracolo di Ancelotti va completato al San Paolo : Contro il Psg la squadra ha mostrato nuove armi ma il 2-2 può essere cancellato solo da una vittoria il 6 novembre

Gazzetta Napoli autorevole. Lezione di Ancelotti a Parigi - solo con Maradona questo respiro internazionale : Contro il PSG, il Napoli ha conquistato un punto importante ma resta l'amarezza per come è stata gestita la gara e il gol arrivato all'ultimo minuto. La Gazzetta dello Sport esalta gli azzurri e parla di impresa. La rosea mette anche in risalto il lavoro di Ancelotti, il tecnico del Napoli ha dato una Lezione a Parigi. Il quotidiano cerca di sdrammatizzare parlando ...

Napoli - Ancelotti : "Peccato - ma al ritorno giochiamo in casa" : Il tecnico dopo il pareggio col Psg: "C'è rammarico per non avere portato a casa i tre punti, ma nulla da rimproverare ai miei"

Champions. L’Inter ko rimane seconda - Napoli di Ancelotti grande a Parigi : Nella terza giornata della fase a gironi di Champions, l’Inter perde contro il Barcellona e resta al secondo posto del