myTube! si aggiorna | introdotto il supporto per My People Gratis per una settimana

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Durante la giornata di oggi,, l’ottimo client unofficial di YouTube, si èto per Windows 10, Windows 10 Mobile e Xbox One introducendo ilper Mye altre novità. Changelog PC e Mobile Sincronizza le iscrizioni nei contatti: nelle impostazioni generali è stata aggiunta una voce che consente di sincronizzare le iscrizioni nell’app Contatti. PC My: i canali sincronizzati nei contatti possono essere aggiunti a Mysulla barra delle applicazioni. PC e Mobile Nella pagina di un canale è stata aggiunta la voce “Copia indirizzo” nel menu “…” in basso a destra. PC e Mobile Ora è possibile selezionare il testo dei commenti. PC e Mobile Toccando due volte o facendo clic sul bordo sinistro o destro del video, si andrà avanti o indietro di 10 secondi. PC e Mobile Aggiunta un’icona animata che ...