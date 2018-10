MotoGp – Terminate le FP2 a Phillip Island | Iannone vola con la Suzuki | Petrucci e

MotoGp – Terminate le FP1 a Phillip Island : Viñales sfreccia davanti alle Ducati - Valentino Rossi in difficoltà [FOTO] : Il pilota spagnolo conclude al comando la prima sessione di prove libere del Gp di Phillip Island, tenendo dietro le due Pramac di Miller e Petrucci Comincia con il piede giusto il week-end di Phillip Island per Maverick Viñales, risultato il più veloce di tutti al termine della prima sessione di prove libere. Lo spagnolo ferma il crono sull’1:29.952, precedendo di pochissimi millesimi le due Ducati Pramac di Jack Miller e Danilo ...

MotoGp – Terminate le FP2 a Motegi : sessione condizionata dalla pioggia - Pedrosa davanti a tutti [FOTO] : La pioggia condiziona notevolmente la seconda sessione di prove libere del Gp del Giappone, in testa chiude Daniel Pedrosa davanti a Redding e Petrucci Una seconda sessione di prove libere davvero anomala quella andata in scena a Motegi, la pioggia condiziona i lavori in pista riducendo drasticamente i giri dei piloti. In testa chiude Daniel Pedrosa, che fa segnare il miglior tempo proprio sotto la bandiera a scacchi. Un ottimo 1:48.136 ...

MotoGp – Terminate le Fp4 del Gp della Thailandia : che trio in testa! Dovizioso davanti a tutti : Andrea Dovizioso davanti a tutti nelle Fp4 del Gp della Thailandia: bene Rossi e Marquez E’ appena terminata la quarta e ultima sessione di prove libere del Gp della Thailandia. I piloti della categoria regina sono scesi in pista, sul circuito Chang di Buriram, per curare gli ultimi dettagli in vista delle qualifiche. Il più veloce è stato un super Andrea Dovizioso, che si conferma in splendida forma sulla pista thailandese. Alle ...

MotoGp – Terminate le Fp3 in Thailandia : predominio Dovizioso - Marquez cade ed è fuori dalla top ten : Andrea Dovizioco è il pilota più veloce delle terze prove libere del Gp di Thailandia, seguono a sorpresa Jack Miller e Maverick Vinales All’alba italiana sono andate in scena anche le terze prove libere del quindicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. Dopo il dominio delle Yamaha nelle Fp1 e quello di Andrea Dovizioso nelle Fp2, le Fp3 in Thailandia hanno incoronato per la seconda volta il pilota della Ducati con il ...

MotoGp – Terminate le Fp2 in Thailandia : Dovizioso domina - ma una Yamaha è alle sue spalle! : Le Fp2 appena Terminate in Thailandia incoronano pilota più veloce della seconda sessione di prove libere Andrea Dovizioso Dopo le prime prove libere sul circuito di Buriram, dominate a sorpresa dalla Yamaha (VEDI I TEMPI QUI), le seconde prove libere valide per il Gp di Thailandia sono state dominate da Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati è seguito da Maverick Vinales, Cal Crutchlow, Marc Marquez e Danilo Petrucci. Valentino Rossi ha ...

MotoGp - Terminate le FP1 in Thailandia : super Yamaha con Viñales-Rossi - Marquez solo quinto [FOTO] : Maverick Viñales e Valentino Rossi portano le due Yamaha in prima e seconda posizione al termine delle FP1 in Thailandia, seguono Dovizioso e Miller Non potrebbe cominciare meglio il week-end del Gp ...

MotoGp – Terminate le FP1 in Thailandia : super Yamaha con Viñales-Rossi - Marquez solo quinto [FOTO] : Maverick Viñales e Valentino Rossi portano le due Yamaha in prima e seconda posizione al termine delle FP1 in Thailandia, seguono Dovizioso e Miller Non potrebbe cominciare meglio il week-end del Gp della Thailandia per la Yamaha che, al termine della prima sessione di prove libere, piazza i propri piloti davanti a tutti. Il miglior tempo lo fa segnare Maverick Viñales, fermando il crono sull’1:31.220, precedendo di oltre due decimi ...

MotoGp – Gp Aragon - terminate le Fp4 : Lorenzo da urlo - Valentino Rossi ancora in difficoltà [TEMPI] : MotoGp – Jorge Lorenzo super nelle Fp4 del Gp di Aragon, caduta per Marquez, Rossi lontano E’ terminata la quarta sessione di prove libere per i piloti di MotoGp sul circuito di Motorland. I campioni della categoria regina hanno lavorato in pista per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista delle imminenti qualifiche del Gp di Aragon. Ottima prestazione per Jorge Lorenzo, il più veloce con 1.48.129, seguito da Iannone e ...

MotoGp - Terminate le FP3 ad Aragon : solito dominio di Marquez - disastro Valentino Rossi : Si è conclusa la terza sessione di prove libere del Gp di Aragon, Marquez davanti alle Ducati. disastro Valentino Rossi, cade e chiude sedicesimo E' il solito Marc Marquez a dominare la terza sessione ...

MotoGp – Terminate le FP3 ad Aragon : solito dominio di Marquez - disastro Valentino Rossi : Si è conclusa la terza sessione di prove libere del Gp di Aragon, Marquez davanti alle Ducati. disastro Valentino Rossi, cade e chiude sedicesimo E’ il solito Marc Marquez a dominare la terza sessione di prove libere del Gp di Aragon, lo spagnolo chiude davanti a tutti una sessione caratterizzata dall’ennesimo disastro delle due Yamaha. Sia Maverick Viñales che Valentino Rossi, protagonista anche di una caduta, sono fuori dalla ...

MotoGp - Terminate le Fp2 ad Aragon : Marquez 'risponde' a Dovizioso - bene le Ducati [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nelle Fp2 del Gp di Aragon: i piloti Yamaha nei migliori 10 E' terminata la prima giornata di prove libere sul circuito Motorland di Aragon. Un finale infuocato nel ...

MotoGp – Terminate le Fp2 ad Aragon : Marquez ‘risponde’ a Dovizioso - bene le Ducati [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nelle Fp2 del Gp di Aragon: i piloti Yamaha nei migliori 10 E’ terminata la prima giornata di prove libere sul circuito Motorland di Aragon. Un finale infuocato nel pomeriggio, con la simulazione qualifica che ha regalato uno spettacolo da urlo con i piloti a caccia del miglior tempo e soprattutto del crono utile per assicurarsi un posto nella Q2. Se al mattino è stato Andrea Dovizioso il più veloce, ...

MotoGp – Terminate le Fp1 ad Aragon : la Ducati cala il poker - Dovizioso super [TEMPI] : Andrea Dovizioso davanti a tutti nelle Fp1 del Gp di Aragon: la Ducati cala il poker nella mattina spagnola I piloti della MotoGp sono tornati finalmente in pista dopo una breve pausa a seguito dell’appassionante weekend di Misano. Dopo la vittoria di Dovizioso al Gp di San Marino, la Ducati ha iniziato subito col botto il weekend di gara di Aragon, con le quattro moto davanti a tutti: Dovizioso ha segnato il miglior tempo di ...

MotoGp – Terminate le Fp4 a Misano : una Yamaha in testa - Morbidelli e Pirro da applausi [TEMPI] : Maverick Vinales davanti a tutti nelle Fp4 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, bene Morbidelli e Pirro sul circuito di Misano E’ terminata la quarta e ultima sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: i piloti della categoria regina sono scesi in pista, sul circuito di Misano, per gli ultimi dettagli in vista delle qualifiche, che decreteranno la griglia di partenza. E’ Maverick Vinales ...