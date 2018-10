MotoGp – Marquez inizia il week-end di Phillip Island con una… caduta | scomoda scivolata

MotoGp - GP Australia 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Maverick Vinales comanda - Dovizioso chiude quarto - Marquez (6°) cade - Valentino Rossi è decimo : E’ dello spagnolo Maverick Vinales il miglior crono delle prove libere 1 del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il pilota iberico della Yamaha ha ottenuto il tempo di 1’29″952 ed ha preceduto le due Ducati Pramac di Jack Miller e di Danilo Petrucci, rispettivamente di 37 e 75 millesimi. Una prestazione che conferma come la M1 sia competitiva su questo tracciato tra le mani del n.25 e nello ...

MotoGp - Rossi commenta il Mondiale di Marquez : Alle spalle di Marc assisteremo ad una sfida tutta italiana per il titolo di vicecampione del mondo di MotoGP . Tre gare alla fine del campionato, Andrea Dovizioso grande favorito, non solo per i 9 ...

MotoGp - MARC MARQUEZ : "IN HONDA A VITA? PARLIAMONE"/ "Quando le cose vanno bene bisogna continuare..." : MOTOGP, MARC MARQUEZ:"In HONDA a VITA? Parliamone". Il cinque volte campione del mondo pronto a legarsi al team giapponese per sempre: "Quando le cose vanno bene bisogna continuare..."(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:14:00 GMT)

MotoGp - Dalla vittoria di Jerez allo studio dei ducatisti : l'analisi del settimo trionfo di Marquez [VIDEO] : Per conto di Sky Sport 24, Paolo Lorenzi ha analizzato il mondiale appena conquistato da Marc Marquez , sottolineando come lo spagnolo della HRC abbia gestito alla grandissima il duello mondiale con le due Ducati di ...

MotoGp Honda - Marquez : «Voglio vincere anche in Australia» : PHILLIP ISLAND - Nonostante la vittoria del mondiale la scorsa settimana, Marc Marquez non molla. 'Nel 2014 e nel 2016 ho vinto il Mondiale a Motegi e qui in Australia sono caduto, questa volta ...

MotoGp Honda - Marquez : «Voglio vincere anche in Australia» : 'Ancora non ho avuto tempo di riflettere a freddo su questa stagione, ha detto il neocampione del mondo ai microfoni di Skysport, ma sicuramente posso dire che abbiamo fatto un grande lavoro con il ...

MotoGp - GP Australia. Marc Marquez : 'Diventare un pilota Honda a vita? Possiamo parlarne!' : Eppure è lo stesso Marc a smentire questa prospettiva in un'intervista esclusiva concessa a Sky Sport MotoGP dopo la conferenza stampa: "Dove posso migliorare? In tanti aspetti, tutto il gruppo Honda ...

MotoGp - Rossi : svela il segreto di Marquez - : Presente anche il neo campione del mondo Marquez. Il Dottore svela il segreto dello spagnolo: 'Il suo punto di forza è che è sempre forte, in qualsiasi condizione e circuito. Se cambierà moto come me?...

MotoGp - la conferenza piloti dal GP di Australia 2018. Valentino Rossi : 'Il punto di forza di Marc Marquez? La costanza' : LIVE 08:44 25 ott Valentino Rossi a Sky Sport MotoGP : "Sarebbe un buon risultato arrivare al secondo posto, sarebbe un buon risultato per tutta la Yamaha". 08:43 25 ott Valentino Rossi a Sky Sport MotoGP : "E' importantissimo cercare di lottare con Dovizioso e arrivare sul podio del Mondiale, su questa pista posso giocarmela, ci proviamo, è una cosa importante per mantenere altra la ...

MotoGp – Marquez - la festa in Giappone e il futuro in Honda : “qui a vita? Possiamo parlarne” : Marc Marquez sereno e motivato a Phillip Island: le sensazioni dello spagnolo nella conferenza stampa del Gp d’Australia Marc Marquez ha vinto il suo settimo titolo Mondiale domenica scorsa, grazie alla vittoria del Gp del Giappone: lo spagnolo ha avuto poco tempo per festeggiare, col suo team, ma adesso è pronto per una nuova sfida, a Phillip Island. Il titolo è stato assegnato, ma ancora lo spagnolo della Honda deve lottare ...

MotoGp - Niente titolo - ma Dovizioso non si lamenta : 'due anni fa non avremmo mai pensato di lottare con Marquez' : Sono orgoglioso di avere creato questa situazione con il team e di essere in grado di lottare e di creare problemi a Marc, un sette volte campione del mondo. Al momento abbiamo anche una buona ...

MotoGp – Giacomo Agostini non ha dubbi su Marquez : “supererà i record di Valentino Rossi ed i miei” : Marc Marquez diventerà il pilota più forte di sempre? Giacomo Agostini non ha dubbi, per l’ex motociclista lo spagnolo infrangerà ogni record Il settimo titolo iridato vinto da Marc Marquez fa annoverare lo spagnolo tra i piloti più forti di sempre. Il motociclista della Honda è stato in grado di battere record che sembravano intoccabili e proprio per questo nel corso della sua carriera Marc potrebbe insidiare anche i quasi ...

MotoGp – Niente titolo - ma Dovizioso non si lamenta : “due anni fa non avremmo mai pensato di lottare con Marquez” : Andrea Dovizioso, dopo l’assegnazione del titolo iridato, parla della rivalità con Marc Marquez, della sua Ducati e del futuro al fianco di Petrucci “Sicuramente non è un circuito Ducati, ma sarà interessante vedere come andremo. – così Andrea Dovizioso ha parlato a Motorsport durante un evento a Melburne – Sono felice che questa gara arrivi in questo momento. Dopo Brno, abbiamo iniziato a lottare per la vittoria in ...