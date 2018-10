MotoGP | GP Australia | Iannone in esclusiva | ' Sarei rimasto in Suzuki altri due anni'

MotoGP Australia - Rossi : «Sarà difficile migliorare» : PHILLIP ISLAND - ' Abbiamo lavorato oggi su moto e gomme perché qui a Phillip Island è sempre difficile trovare il giusto assetto'. Valentino Rossi ha chiuso le prime due sessioni di libere in ...

MotoGP Australia - Rossi : «Dobbiamo migliorare il passo» : PHILLIP ISLAND - ' Abbiamo lavorato oggi su moto e gomme perché qui a Phillip Island è sempre difficile trovare il giusto assetto. Sono stato fortunato alla fine perchè sono riuscito a rimanere fra i ...

MotoGP - Australia : frattura alla gamba per Crutchlow - stagione finita : PHILLIP ISLAND - stagione finita per Cal Crutchlow. Il pilota LCR Honda Castrol è stato protagonista di una brutta c

MotoGP - Australia : stagione finita per Crutchlow - frattura alla gamba : PHILLIP ISLAND - stagione finita per Cal Crutchlow. Il pilota LCR Honda Castrol è stato protagonista di una brutta caduta nelle seconde libere del Gran Premio di Australia. L'uscita di pista ad ...

MotoGP - Australia Iannone il più veloce nelle libere - Petrucci secondo : Marquez se l'è presa comoda: il campione del mondo insegue a 608 millesimi. Ancora in difficoltà Valentino, 10° tempo a un secondo e 2 millesimi. Lontanissimo Morbidelli, 17° a un secondo e 6 ...

MotoGP - Gp Australia : Fiorani - Honda - - 'Con Lorenzo ci sarà da divertirsi' [Video] : ... 'Credo che il duo Marquez Lorenzo sarà innanzitutto interessantissimo, perchè avere due personaggi così diversi e campioni del mondo che lavorano insieme, sarà come molto interessante. Un pò come ...

MotoGP - GP Australia in tv : orari prove libere 3 e qualifiche : Dopo il day-1 delle prove libere, domani andranno in scena le qualifiche per il Gran Premio di Australia 2018 del Motomondiale. Sul tracciato di Philipp Island si prospetta un grande spettacolo. Nella classe regina i giochi sono fatti: Marc Marquez è campione del mondo e i centauri si confronteranno con il puro piacere di competere ed aggiudicarsi la singola tappa. Lo spagnolo vorrà dimostrare di essere anche qui il migliore, Andrea Dovizioso ...

MotoGP - Australia : Iannone più veloce - Rossi decimo : PHILLIP ISLAND - Andrea Iannone più veloce nella seconda sessione di libere a Phillip Island, poi Danilo Petrucci e Maverick Vinales. Il pilota Suzuki ha chiuso in 1'29''131, Petrucci in 1'29''291 e ...

MotoGP Australia - Iannone mette tutti in riga; Petrucci 2° - Dovi 4° - Vale 10° : L'aria Australiana rigenera Andrea Iannone, che chiude in testa la prima giornata di Libere sulla pista di Phillip Island. L'abruzzese della Suzuki sigla il miglior tempo in 1'29"131 a precedere la ...

MotoGP - GP Australia 2018 : domani le qualifiche. Programma - orari e tv : Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere è tempo di qualifiche per il Gran Premio di Australia 2018 del Motomondiale. Dopo gli ultimi turni di libere, infatti, le tre classi saranno impegnate sulla lotta sul filo dei millesimi per centrare la pole position a Phillip Island. Se, com’è ben noto, in MotoGP tutto è ormai deciso, tra Moto2 e Moto3 questa giornata di capitale importanza. Nella classe mediana, infatti, Francesco Bagnaia ...

MotoGP - FP2 GP Australia 2018 : Andrea Iannone comanda le seconde libere. Petrucci in scia - Dovizioso è quarto - indietro Marquez e Valentino Rossi : Un super Andrea Iannone nel secondo turno di prove libere del venerdì del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro della Suzuki ha ottenuto il best time odierno di 1’29″131 mettendo in evidenza una guida sopraffina, sostenuto anche da una buona ciclistica della moto nipponica. “The Maniac“, notoriamente molto veloce su questo tracciato, ha iniziato con il piede giusto questo weekend ...

MotoGP - FP2 GP Australia 2018 : Andrea Iannone comanda le seconde libere. Petrucci in seconda piazza - Dovizioso è quarto - indietro Marquez e Valentino Rossi : Un super Andrea Iannone nel secondo turno di prove libere del venerdì del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro della Suzuki ha ottenuto il best time odierno di 1’29″131 mettendo in evidenza una guida sopraffina, sostenuto anche da una buona ciclistica della moto nipponica. “The Maniac“, notoriamente molto veloce su questo tracciato, ha iniziato con il piede giusto questo weekend ...

MotoGP - Gp Australia FP1 : Vinales vola - ma in scia c'è l'armata 'Rossa' con Miller - Petrucci e Dovizioso : Quinto tempo per Cal Crutchlow , che ha chiuso davanti al neo-campione del mondo, Marc Marquez , autore di una scivolata fortunatamente senza conseguenze. A poco meno di mezzo secondo dalla vetta ...

MotoGP - GP di Australia : le prove libere in diretta LIVE : ... impegnato nella riabilitazione per recuperare dalle cadute di Aragon e Thailandia, proverà a correre nel prossimo GP in Malesia , gara in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP domenica 4 novembre, ...