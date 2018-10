MotoGP | GP Australia 2018 | risultati e classifica prove libere 1 Maverick Vinales

LIVE MotoGP - GP Australia 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGP. Dopo il primo turno disputato in mattinata, si torna in pista a Phillip Island per farci una idea più precisa dei reali valori in campo sullo splendido tracciato situato nello stato di Victoria. La grande domanda di questo fine settimana riguarda la Ducati, per capire se davvero la moto della scuderia di Borgo Panigale sarà in ...

MotoGP Ducati - Dovizioso : 'Australia test fondamentale' : PHILLIP ISLAND - Andrea Dovizioso, pilota della Ducati e attualmente al secondo posto in classifica piloti, dopo la vittoria del mondiale da parte di Marc Marquez la scorsa settimana pensa già al 2019.

MotoGP Honda - Marquez : «Voglio vincere anche in Australia» : PHILLIP ISLAND - Nonostante la vittoria del mondiale la scorsa settimana, Marc Marquez non molla. 'Nel 2014 e nel 2016 ho vinto il Mondiale a Motegi e qui in Australia sono caduto, questa volta ...

MotoGP - GP Australia 2018. L'editoriale di Guido Meda : Andrea Dovizioso e Valentino Rossi - adesso giocate voi! : Un titolo di vicecampione del mondo non esiste. Esistono però l'amor proprio, lo sport e anche i premi in denaro . I due sono separati da nove punti in classifica, dopo lo zero con cui Dovi ha dovuto ...

MotoGP – Un koala fortunato a Phillip Island : il tenero incontro con Valentino Rossi in Australia [FOTO] : Un koala fortunatissimo in Australia: Valentino Rossi e il dolce incontro prima della conferenza stampa a Phillip Island Il weekend di gara del Gp d’Australia è iniziato. Pochi giorni per ricaricare le energie, tra voli e ‘traslochi’ per i piloti della MotoGp dopo il Gp del Giappone, che ha incoronato Marquez campione del mondo per la settima volta, la quinta nella categoria. Adesso i campioni delle due ruote sono in ...

MotoGP - GP Australia. Alvaro Bautista sostituisce Jorge Lorenzo : 'Per me è un sogno' : Bautista a Sky: "Sono fortunato ad avere questa opportunità" Nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport MotoGP, Bautista racconta l'emozione di correre il GP d'Australia con la Ducati ...

MotoGP - GP Australia 2018 : domani le prove libere. Programma - orari e tv. Il palinsesto su Sky e TV8 : Dopo una breve attesa, torna il Motomondiale, con il Gran Premio di Australia 2018. Sul tracciato di Phillip Island saranno in scena gare decisamente importanti per Moto2 e Moto3, che devono ancora assegnare il titolo, mentre in MotoGP vedremo se Marc Marquez tirerà un po’ i remi in barca e lascerà spazio agli avversari. Si parte, nella notte italiana, con le prime sessioni di prove libere, che ci permetteranno di capire a che livello ...

Niente Gp d’Australia per Antonio Boselli : l’inviato di Sky MotoGP costretto al ritorno in Italia : Antonio Boselli costretto a ritornare in Italia prima dell’inizio del weekend del Gp d’Australia a Phillip Island: i motivi dell’assenza dell’inviato di Sky Antonio Boselli non sarà questo weekend in Australia per il terzultimo appuntamento con il campionato mondiale di MotoGp. L’inviato Sky, che avrebbe dovuto presenziare al weekend a Phillip Island, sarà assente a causa di problemi familiari gravi che ...