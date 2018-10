MotoGP | GP Australia 2018 | a che ora iniziano le qualifiche e come vederle in tv su Sky e

MotoGP - GP Australia 2018 : frattura alla caviglia destra per Cal Crutchlow. Weekend già finito per il pilota della LCR Honda : Lo si era intuito dalla reazione poco dopo la caduta che non si trattava di un colpo di poco conto, quello ricevuto dal britannico Cal Crutchlow, pilota della LCR Honda, finito a terra nel corso delle prove libere 2 del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro, scivolato rovinosamente in curva-1, ha riportato la frattura della caviglia destra (come riporta gpone.com) e dovrà essere operato. Difficile ...

Andrea Dovizioso - GP Australia MotoGP 2018 : “Non siamo ancora a posto del tutto - non basta per il podio” : Andrea Dovizioso è soddisfatto a metà del venerdì di prove libere del GP d’Australia della Moto GP e lo afferma a it.motorsport.com, dove l’italiano conferma di non essere pienamente contento di quanto fatto. Secondo Dovi infatti le prestazioni non sarebbero sufficienti per ambire al podio domenica. Il forlivese si vede ancora lontano dai primi: “Anche l’anno scorso il primo giorno era andata bene, ma secondo me ci ...

Valentino Rossi - GP Australia MotoGP 2018 : “Honda e Ducati vanno più forte - sono più competitivi di noi” : Non cerca mezze misure Valentino Rossi nelle dichiarazioni del venerdì rilasciate a it.motorsport.com alla vigilia del GP d’Australia della MotoGP: la sua moto paga dazio dalle Honda e dalle Ducati e così il Dottore non potrà puntare alla vittoria, se non affidandosi al suo infinito talento. La lotta per il successo appare difficile in questa tappa del Motomondiale. Il pilota italiano appare molto duro circa il bilancio stagionale: ...

MotoGP - Gp Australia : Ufficiale - Dani Pedrosa in KTM come collaudatore nel 2019 : La politica in casa KTM, dopo l'infortunio di Mika Kallio è cambiata, quindi lo scopriremo solo nel corso del 201. Condividi su WhatsApp MotoGP - Gp Australia: Ufficiale, Dani Pedrosa in KTM come ...

MotoGP - GP Australia - Iannone in esclusiva : 'Sarei rimasto in Suzuki altri due anni' : Iannone all'attacco di Phillip Island : il pilota della Suzuki si gode il miglior tempo nelle seconde prove libere davanti a Danilo Petrucci e Maverick Vinales. "Il risultato di oggi è il frutto della ...

MotoGP - Gp Australia : Fiorani - Honda - - 'Con Lorenzo ci sarà da divertirsi' [Video] : ... 'Credo che il duo Marquez Lorenzo sarà innanzitutto interessantissimo, perchè avere due personaggi così diversi e campioni del mondo che lavorano insieme, sarà come molto interessante. Un pò come ...

MotoGP - GP Australia in tv : orari prove libere 3 e qualifiche : Dopo il day-1 delle prove libere, domani andranno in scena le qualifiche per il Gran Premio di Australia 2018 del Motomondiale. Sul tracciato di Philipp Island si prospetta un grande spettacolo. Nella classe regina i giochi sono fatti: Marc Marquez è campione del mondo e i centauri si confronteranno con il puro piacere di competere ed aggiudicarsi la singola tappa. Lo spagnolo vorrà dimostrare di essere anche qui il migliore, Andrea Dovizioso ...

MotoGP Australia - Iannone mette tutti in riga; Petrucci 2° - Dovi 4° - Vale 10° : L'aria Australiana rigenera Andrea Iannone, che chiude in testa la prima giornata di Libere sulla pista di Phillip Island. L'abruzzese della Suzuki sigla il miglior tempo in 1'29"131 a precedere la ...