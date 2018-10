MotoGP - FP2 GP Australia 2018 : Andrea Iannone comanda le seconde libere. Petrucci in seconda piazza - Dovizioso è quarto - indietro Marquez e Valentino Rossi : Un super Andrea Iannone nel secondo turno di prove libere del venerdì del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro della Suzuki ha ottenuto il best time odierno di 1’29″131 mettendo in evidenza una guida sopraffina, sostenuto anche da una buona ciclistica della moto nipponica. “The Maniac“, notoriamente molto veloce su questo tracciato, ha iniziato con il piede giusto questo weekend ...

MotoGP – Che botta Crutchlow! Il pilota via in barella durante le Fp2 a Phillip Island : durante le Fp2 a Phillip Island il pilota Cal Crutchlow si schianta nella ghiaia e viene portato via in barella: preoccupano le condizioni di salute dell’inglese dopo la caduta Cal Crutchlow va via in barella dal circuito di Phillip Island. durante le Fp2, valide per il Gp d’Australia, il pilota inglese ha rimediato una brutta caduta finendo nella ghiaia e non riuscendo a rialzarsi autonomamente. I sanitari accorsi sul posto ...

MotoGP - Marquez resta ai box nelle FP2 : “non aveva senso rischiare. Dovizioso? Qui è temibile” : Il pilota della Honda ha analizzato la prima giornata di libere a Motegi, sottolineando di non voler rischiare nulla in vista del finale di stagione Non proprio una giornata da ricordare per Marc Marquez questo venerdì di libere a Motegi, il pilota spagnolo non è nemmeno sceso in pista nel pomeriggio per via delle avverse condizioni atmosferiche che hanno reso viscido l’asfalto. AFP/LaPresse Niente rischi per il campione del mondo, ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : La pioggia scombina i piani e vede emergere Dani Pedrosa nella FP2. Valentino Rossi lontano - Dovizioso e Marquez non girano : Dopo una mattinata con condizioni meteo ideali, arriva la pioggia a condizionare la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di MotoGP (clicca qui per programma e tv). Gli ombrelli si aprono prima del secondo turno ma si chiudono rapidamente, e l’asfalto, al momento del semaforo verde, si presenta ancora umido. Con il passare dei minuti la situazione migliora, fino ad arrivare all’ultimo quarto d’ora ...

MotoGP – Terminate le FP2 a Motegi : sessione condizionata dalla pioggia - Pedrosa davanti a tutti [FOTO] : La pioggia condiziona notevolmente la seconda sessione di prove libere del Gp del Giappone, in testa chiude Daniel Pedrosa davanti a Redding e Petrucci Una seconda sessione di prove libere davvero anomala quella andata in scena a Motegi, la pioggia condiziona i lavori in pista riducendo drasticamente i giri dei piloti. In testa chiude Daniel Pedrosa, che fa segnare il miglior tempo proprio sotto la bandiera a scacchi. Un ottimo 1:48.136 ...

