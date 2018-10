MotoGp – Che botta Crutchlow! Il pilota via in barella durante le Fp2 a Phillip Island

MotoGp – Il circuito di Phillip Island diventa uno… zoo - quanti animali in pista : spunta anche un canguro [VIDEO] : Ospiti particolari sulla pista di Phillip Island, un canguro e una specie di cigno nero hanno invaso il tracciato australiano Colpo di scena a Phillip Island durante la mattinata del venerdì di prove libere, non solo i piloti in pista ma anche alcuni… animali. Proprio così, il circuito australiano si è trasformato in un vero e proprio zoo, accogliendo sul proprio asfalto volatili e marsupiali. Prima una specie di cigno nero ha ...

MotoGp oggi - GP Australia 2018 : prove libere. Gli orari di diretta - differite e repliche. Il programma su Sky e TV8 : oggi, venerdì 26 ottobre, primo giorno di prove libere del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Motomondiale. Sul tracciato di Philipp Island si prospetta un grande spettacolo. Nella classe regina i giochi sono fatti: Marc Marquez è campione del mondo e i centauri si confronteranno con il puro piacere di competere ed aggiudicarsi la singola tappa. Lo spagnolo vorrà dimostrare di essere anche qui il migliore, Andrea Dovizioso vorrà ...

MotoGp – Vinales palesa cauto ottimismo : “pista congeniale a me - ma non voglio che succeda come in Giappone” : Maverick Vinales palesa le sue sensazioni in vista del Gp d’Australia, il pilota spagnolo della Yamaha ottimista (ma non troppo) a Phillip Island Maverick Vinales è già a Phillip Island, dove domenica si correrà il terzultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo non nasconde il suo cauto ottimismo in vista del Gp d’Australia, che si disputerà su un circuito congeniale alle sue caratteristiche. Dopo ...

MotoGp Honda - Marquez : «Voglio vincere anche in Australia» : PHILLIP ISLAND - Nonostante la vittoria del mondiale la scorsa settimana, Marc Marquez non molla. 'Nel 2014 e nel 2016 ho vinto il Mondiale a Motegi e qui in Australia sono caduto, questa volta ...

MotoGp Honda - Marquez : «Voglio vincere anche in Australia» : 'Ancora non ho avuto tempo di riflettere a freddo su questa stagione, ha detto il neocampione del mondo ai microfoni di Skysport, ma sicuramente posso dire che abbiamo fatto un grande lavoro con il ...

MotoGp - GP Australia 2018 : le 5 risposte che dovrà darci la gara di Phillip Island : Il Mondiale di MotoGP 2018 saluta il Giappone e sbarca a Phillip Island, per il Gran Premio di Australia (clicca qui per programma e tv). Sulla splendida pista della Contea di Bass nello stato di Victoria andrà in scena il terzultimo appuntamento stagionale che ci regalerà diversi spunti. In primo luogo sarà da capire come affronterà questo finale di stagione il fresco campione del mondo Marc Marquez e, soprattutto, i suoi rivali. Andiamo ad ...

MotoGp - Marquez : 'Sazio? No - c'è il titolo marche da conquistare' : sensazione - 'È una bella sensazione arrivare in Australia da campione del mondo - ha detto - non vedo l'ora di godermi questo finale di stagione. C'è ancora il titolo marche da conquistare e dunque ...

MotoGp - Marquez : «Forti anche nei momenti difficili» : Dopo la caduta di Andrea Dovizioso, Marquez ha percorso l'ultimo giro del Twin Ring sapendo di essere ormai campione del mondo. Conservare la concentrazione non è stato facile: 'Quando mi hanno detto ...

MotoGp - l'editoriale di Guido Meda : le 7 caratteristiche del fenomeno Marc Marquez : 7, SIMPATICO Se non ci fosse la macchia del 2015 , cioè la lite con Valentino, nel suo curriculum, anche i milioni di tifosi del 46 in tutto il mondo starebbero sempre a parlare di un pilota aperto, ...

MotoGp – Scelto il sostituto di Lorenzo in Australia : ecco il pilota che correrà al posto di Jorge : Alvaro Bautista sostituirà Jorge Lorenzo nel prossimo round del Motomondiale, il pilota spagnolo è infortunato e non ci sarà neanche in Australia Jorge Lorenzo, a causa della caduta rimediata durante le Fp3 in Thailandia, ha dovuto rinunciare alla gara a Buriram ed anche a quella in Giappone. La frattura al polso sinistro, dopo il pazzesco high side sulla pista thailandese, non è migliorata a distanza di una settimana e il pilota spagnolo ...

MotoGp – Lorenzo in ‘pericolo’ anche in cabina di commento - ma per fortuna Jorge se la ride [VIDEO] : Jorge Lorenzo rischia l’infortunio anche in cabina di commento a Motegi: il VIDEO esilarante Marc Marquez è campione del mondo: il pilota della Honda ha trionfato oggi al Gp del Giappone, complice anche la caduta di Dovizioso a 2 giri dal termine della corsa di Motegi, aggiudicandosi il suo settimo titolo Mondiale a soli 25 anni. Grande assente, oggi a Motegi, Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati è stato costretto a dichiarare ...

MotoGp – Che festa a Cervera per Marquez - tifosi impazziti nella città d’origine di Marc dopo la vittoria mondiale [VIDEO] : Marc Marquez vince il settimo titolo mondiale a Motegi, il pilota spagnolo festeggiato a distanza nella sua città d’origine Al primo match point per vincere il settimo mondiale, Marc Marquez mette a segno il suo intento. In Giappone il pilota della Honda può festeggiare a soli 25 anni la sua ‘settima meraviglia’, dopo una gara caratterizzata da una battaglia con Dovizioso, che sul finire del Gran Premio è però finito ...

Marc Marquez signore della MotoGp. Settimo mondiale - è il campione che segna un'epoca : Definisce un'era Marquez, ha detto il 24 volte campione del mondo di Trial Toni Bou in un'intervista sul sito Repsol, "non ha limiti. Ha un plus che altri non hanno, e nemmeno lui sa quanto lontano ...

MotoGp - GP Giappone 2018 : risultati e classifiche warm-up. Andrea Dovizioso vola - Marc Marquez lo marca stretto - Valentino Rossi è sesto : Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Sempre l’italiano e lo spagnolo a caratterizzare l’attività in pista a Motegi (Giappone), sede del quartultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il forlivese, sulla Ducati, è stato il più veloce anche nel warm-up dopo aver conquistato la pole position. “Dovi” ha fermato i cronometri sull’1’45″409 mettendo in luce un ottimo passo e dimostrando di avere a disposizione una ...