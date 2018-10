Moscovici ora insulta il leghista Ciocca | Fascista | c

Moscovici ancora contro il leghista Ciocca : "È un cretino - provocatore e fascista" : Il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, ha criticato duramente l'eurodeputato leghista, Angelo Ciocca, che martedì, al termine della conferenza stampa di bocciatura della manovra italiana, si era platealmente tolto una scarpa e con quella aveva imbrattato le carte dello stesso Moscovici. "E' un cretino, un provocatore, un fascista. Il suo gesto è grottesco", ha commentato il commissario europeo all'emittente ...

Moscovici nel 2012 attaccava i tecnocrati Ue - il cronista glielo ricorda : “Come Di Maio”. E lui : “Era campagna elettorale” : “Come abbiamo già detto siamo disposti al confronto e al dialogo con la Commissione Europea, ma vorrei che, durante questo dialogo, Moscovici si ricordasse delle sue parole quando era ministro e si rendesse conto che ciò che vale per la Francia non può non valere per l’Italia. Siamo entrambi due Paesi Fondatori e siamo entrambi due paesi sovrani. Sì al dialogo ma noi andiamo avanti. Moscovici, come lui stesso ammette, al mio posto farebbe ...

Ciocca (Lega) : “Scarpa su fogli di Moscovici? Rigorosamente italiana. All’inizio mi ha scambiato per suo collaboratore” : “Moscovici? Mi ha scambiato inizialmente per un suo collaboratore, il che è grave perché vuol dire che non sa neanche chi lavora per lui e chi lavora con lui. Questi rispetto della fatica e del lavoro non ne hanno, cioè questa Europa calpesta realmente il lavoro del nostro Paese”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) dall’europarlamentare della Lega, ...

Manovra - Moscovici ancora all'attacco : "Saranno gli italiani a pagare" : 'Il posto dell'Italia è al cuore della zona euro, non all'esterno', mette in chiaro prima che la lettera di risposta del ministro dell'Economia, Giovanni Tria , arrivi in Unione europea. 'Quello che ...

Crozza-Moscovici : “Manovra? Tria mi ha dato suo cv per lavorare in Francia. Comincia lunedì in una pasticceria di Avignone” : Maurizio Crozza, nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, porta sul palco per la prima volta Pierre Moscovici, il commissario europeo per gli Affari Economici, notoriamente molto critico con la manovra economica del governo M5s-Lega. Cosa non piace a Crozza-Moscovici? “Tout quant”. E definisce “un capolavoro, una Monna Lisa” la manovra del Burkina Faso rispetto a quella ...

Moscovici : "L'Italia ancora nel buio della crisi economica" : Dopo la lettera da parte della Commissione Ue che sostanzialmente ha bocciato la manovra italiana, torna a far sentire la sua voce il Commissario agli Affari Economici Ue, Pierre Moscovici: "La crisi economica ha gettato questo meraviglioso paese in un periodo buio dal quale non è ancora completamente uscita". Poi sempre Moscovici di fatto ha sottolineato, nel corso del suo intervento al forum Italia-Francia organizzato dall'Aspen, il record che ...

La campagna elettorale di Moscovici : domani in Italia da Tria e Mattarella - alla ricerca di un futuro : Non c'è solo la manovra economica Italiana da 'governare'. C'è un futuro da trovare. Pierre Moscovici è attivissimo nell'ultimo periodo. Da commissario per gli Affari economici è stato uno dei primi a bacchettare il governo Conte sulla legge di bilancio. Ma stavolta il suo lavoro di commissario si intreccia prepotentemente con la campagna elettorale per le europee 2019: un affare che riguarda tutti i leader Ue e che ...

Dopo gli attacchi contro l'Italia - ora Fico "abbraccia" Moscovici : Dove Di Maio e Salvini alzano muri e polemiche, pare che Roberto Fico voglia creare ponti. Stavolta non si parla di immigrazione, ma di Europa. Il vicepremier leghista ha lanciato oggi la sua sfida all'Ue insieme a Marine Le Pen e da giorni, così come il collega grillino, non manca di rispondere colpo su colpo alle dichiarazioni dei rappresentanti di Bruxelles. Ecco perché la visita del presidente della Camera in Europa è stata vista come un ...

Fico incontra Moscovici a Bruxelles : "No a pregiudizi Ue-Italia - lavorare sulla manovra" : "L'incontro è stato senza dubbio costruttivo, si sente l'esigenza di abbassare i toni in generale, uscire tutti dalle dichiarazioni mediatiche ed entrare nella politica, perché nella politica ci sono margini di dialogo". Così il presidente della Camera Roberto Fico in un punto stampa da Bruxelles dopo aver visto il commissario Ue per gli Affari Economici Pierre Moscovici. "No a ...

Decreto sicurezza - Salvini : “Ora va in Parlamento. Non mollo di un millimetro”. A Moscovici : “Europa vi schifa” : “Finalmente c’è un Decreto, a firma di Salvini, che comincia dalla settimana prossima il suo viaggio in Parlamento. Potrà essere migliorato ma non mollo di un millimetro: su espulsioni, cittadinanza, permessi umanitari non torno indietro. Sono stanco, ma contento”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in una diretta su facebook dal suo ufficio al Viminale. Nel corso della diretta Salvini ha risposto anche ...

Ma resta ancora alto lo scontro con Bruxelles. Moscovici : 'governo xenofobo e anti-euro'. Salvini : 'parla a vanvera' : 'La riduzione del deficit eè un buon segnale ma in Italia - ha detto il commissario agli affari economici - c'è un governo euroscettico e xenofobo che sta cercando di sbarazzarsi degli obblighi ...

Che strano paese: i giornaloni che non vendono più copie e attaccano il Def del governo, vorrebbero essere finanziati con soldi pubblici per "difendere la democrazia".

Manovra - Conte a Moscovici : 'Non vedo l'ora di andare a Bruxelles' : Il premier italiano Giuseppe Conte risponde a Pierre Moscovici: 'Non ho mai pensato di dover fare una Manovra sulla base di quello che si aspetta un Commissario europeo', ha detto il presidente del ...