Morto uno dei cani della regina Elisabetta | La seguiva ovunque per i corridoi di

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Ha dovuto dire addio al suo fedele compagno, colui che per anni l'ha seguita fedelmente da una stanza all'altra di Buckingham Palace. LaII ha dovuto salutare uno dei suoi storici amici a quattro zampe, Whisper, di 12 anni. La sovrana lo aveva adottato dopo la morte del suo padrone, nel 2016. Da allora era diventato il suo preferito e il loro rapporto si era intensificato dopo la morte dell'altro corgi, Willow, l'ultimo discendentestirpena allevata dalla sua famiglia."Whisper aveva un carattere socievole e ladappertutto", ha rivelato una fonte. Lapossiede altri due, Candy e Vulcan, entrambi partevita quotidianasovrana: eppure, come successo in precedenza, anche questa voltaII non è riuscita a nascondere la sua tristezza.L'amore che nutre per i suoi cagnolini infatti non è una novità: oltre ...