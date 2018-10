Morto ultimo sopravvissuto ghetto Roma

È Morto Lello Di Segni - l'ultimo sopravvissuto al rastrellamento del ghetto di Roma : È morto nella notte Lello di Segni , l'ultimo sopravvissuto alla deportazione del 16 ottobre 1943. Nato il 4 novembre del 1926, fu arrestato insieme ai suoi cari nel corso del rastrellamento del ghetto di Roma e portato ad Auschwitz-Birkenau."La sua perdita, oltre che essere un dolore per la nostra comunità è purtroppo un segnale di attenzione e un monito verso le generazioni future. Con lui viene a mancare la memoria storica ...

VENANTINO VENANTINI È Morto - L'ATTORE AVEVA 88 ANNI/ Ultime notizie : l'ultimo film nel 2016 : VENANTINO VENANTINI è MORTO , l’attore AVEVA 88 ANNI . Ultime notizie : ha recitato in 150 film fra cui alcuni cult. E' scomparso la scorsa notte dopo alcune complicazioni(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:14:00 GMT)

Morto Charles Aznavour - addio all’ultimo chansonnier : Era appena rientrato da una tournée dal Giappone, dove era conosciutissimo. Alla bellezza di 94 anni, tonico (e diligente nella preparazione) come sempre. Intenso e volitivo. Ma durante l’estate Charles Aznavour aveva dovuto annullare alcuni concerti, perché era caduto e si era fratturato il braccio. Nella notte scorsa il cantante, ambasciatore del...

Mac Miller è Morto per overdose?/ "Voglio solo andare in tour" : l'ultimo tweet del rapper - ex di Ariana Grande : Mac Miller è morto: il rapper si è spento a 26 anni a causa di un'apparente overdose. L'ex fidanzato di Ariana Grande è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Los Angeles. (Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 15:55:00 GMT)