Morto Lello Di Segni | ultimo degli ebrei romani rastrellati dai nazisti

Lello di Segni è Morto : addio all’ultimo sopravvissuto al rastrellamento del Ghetto di Roma : Nella notte tra il 15 e il 16 ottobre del 1943 la Gestapo prelevò e deportò nei campi di concentramento più di mille persone dal Ghetto di Roma . Tornarono solo in sedici. Tra loro c’era anche Lello di Segni , l’ultimo sopravvissuto alla deportazione del 16 ottobre 1943, che è morto nella notte a 92 anni. Il corteo funebre, ha fatto sapere la Comunità ebraica di Roma , ha fatto sapere che il corteo funebre era previsto alle 11.30 a ...

