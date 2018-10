Morte Sara Anzanello – L’ultima lettera commuove il web | l’ex pallavolista aveva voglia

sportfair

: Siete in tanti a chiederci aggiornamenti su #AsiaBibi questo di ottobre racconta dell'ennesimo rinvio. Nonostante… - amnestyitalia : Siete in tanti a chiederci aggiornamenti su #AsiaBibi questo di ottobre racconta dell'ennesimo rinvio. Nonostante… - SevenValaw : RT @traumerval: Che morte lenta e dolorosa sarà da oggi a mercoledì prossimo. #skamitalia - ardizzone_sara : RT @matteosalvinimi: Due immigrati clandestini fermati stanotte per lo stupro e la morte di #Desirée, altri due ricercati. GRAZIE alle Forz… -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Laha colpito l’opinione pubblica, dopo la diagnosi del tumore al sistema linfatico la sportivapaura di morire: l’ultimadell’exQuesta mattina, a quasi 24 ore dalladi, è apparsa sul profilo Facebook ufficiale dell’exquella che si presume essere la sua ultimascritta prima di morire. L’ex campionessa iridata nella sua ultima epistola apre il suo cuore, parlando della sua paura di morire e della suadi vivere. Ecco la: Perché condividere: per essere di supporto a chi come me deve superare delle difficoltà, per far capire che la vita è bella, perché in questo momento ho bisogno di energie positive. Devo fare un altro trapianto, ma mi hanno diagnosticato un tumore al sistema linfatico. Ed ora inizierò i cicli di chemioterapia, ho paura perché ...