Mopar - Al Sema con due Ram 1500 modificati

(Di venerdì 26 ottobre 2018) La RAM, il marchio specializzato nei pick-up del gruppo FCA, è presente aldi Las Vegas con una serie di showcar modificate in collaborazione con. Tra queste spiccano le due concept RAMRebel e RAMBig Horn Low Down, derivate dal nuovo Model Year del best seller americano che abbiamo recentemente provato su strada. RAMRebel Concept. Il Rebel, pensato per la guida in fuoristrada, adotta oltre 200 componenti speciali, che derivano sia dalla gamma degli accessori originali sia da prototipi non ancora in vendita. Verniciato in una speciale tinta Rebel Smoke, il pick-up adotta l'assetto rialzato di 2 pollici, le pedane laterali, i cerchi di lega da 18" con finitura Satin Black e Rebel Smoke con pneumatici Goodyear da 35 pollici e protezioni per la scocca verniciate nella tinta Grey Metallic. Il propulsore V8 5.7 Hemi è dotato del kit di aspirazione ...