Militare si suicida | aveva 40 anni

Militare suicida a Torino. I parenti : “Malato di leucemia per colpa delle missioni all’estero” : Luigi Sorrentino, caporalmaggiore dell’esercito, 40 anni aveva partecipato a missioni in Kosovo e Afghanistan e si era ammalato di leucemia a causa dell’esposizione all’uranio impoverito. Tempo fa gli era stato negato il rintegro nell’esercito.Continua a leggere

Uranio impoverito : morto suicida un Militare ammalato di leucemia - gli era stato negato il reintegro nell’Esercito : L’Uranio impoverito con cui è stato a contatto durante la sua vita militare è stata la causa della sua leucemia, aveva partecipato a decine di missioni all’estero e ultimamente aveva chiesto il reintegro nell’Esercito, ma gli era stato negato; aveva anche presentato ricorso al Tar del Piemonte per la causa di servizio, ovvero per i danni subiti per via della malattia. Ora però Luigi Sorrentino si è arreso: il caporalmaggiore ...